Po głośnym Megxicie na Meghan Markle i księcia Harry’ego wylała się fala krytyki – szczególnie ze strony mieszkańców Wielkiej Brytanii. Ich kolejne ruchy również budziły niezadowolenie internautów. Para wzięła udział w dokumencie Netfliksa, odsłaniając tajemnice Pałacu Buckingham. Później Harry opublikował prywatny pamiętnik, który także wpuszcza czytelników do świata royalsów. Bez wątpienia małżeństwo jest przeciwieństwem księżnej Kate i księcia Williama, którzy cieszą się wielką sympatią nie tylko w ojczyźnie. Obecnie Meghan i Harry znów są w centrum uwagi. Oboje promują Invictus Games i występują publicznie. Jednak ostatnie zachowanie pary w towarzystwie niepełnosprawnych weteranów wywołało oburzenie wśród internautów.

Meghan Markle i książę Harry oskarżeni o brak taktu i wrażliwości

Książę Harry i Meghan Markle uczestniczyli w Invictus Games, wydarzeniu sportowym skierowanym do niepełnosprawnych weteranów wojskowych. Podczas jednego z momentów para została sfotografowana, jak przemieszcza się wózkiem golfowym, mijając uczestników na wózkach inwalidzkich. Dla wielu obserwatorów ten gest stał się symbolem oderwania książęcej pary od rzeczywistości. Internauci szybko podchwycili temat, oskarżając Harry’ego i Meghan o brak taktu i niewłaściwe zachowanie w stosunku do osób, dla których organizowane jest to wydarzenie.

Myślałem, że już niżej nie można upaść.

Dwoje zdrowych ludzi jedzie wózkiem golfowym obok niepełnosprawnych weteranów... czy tylko według mnie jest coś nie tak?

Powinni się przejść, przywitać z nimi i uścisnąć dłoń. - grzmią internauci

Nie jest to jedyna sytuacja podczas Invictus Games, która zwróciła uwagę internautów. Niedawno fani uznali, że Harry publicznie zakpił z Meghan Markle. W trakcie wystąpienia pary doszło do niezręcznego zdarzenia.

Meghan Markle i książę Harry wywołują kontrowersje

Książę Harry i Meghan Markle od lat wywołują liczne kontrowersje, które często odbijają się szerokim echem w mediach na całym świecie. Oto kilka najbardziej dyskutowanych sytuacji, które przyczyniły się do ich burzliwego wizerunku.

1. Wywiad u Oprah Winfrey (2021)

Jeden z najbardziej przełomowych momentów w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Meghan i Harry udzielili szczerego wywiadu, w którym oskarżyli rodzinę królewską o rasizm i brak wsparcia dla Meghan podczas jej problemów psychicznych. Szczególnie szokujące było wyznanie, że jeden z członków rodziny królewskiej miał dopytywać o „kolor skóry” ich syna Archiego przed jego narodzinami.

2. Odejście z rodziny królewskiej i „Megxit” (2020)

Para ogłosiła rezygnację z pełnienia obowiązków królewskich i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta była bezprecedensowa i wywołała ogromne zamieszanie w pałacu Buckingham. Władze królewskie długo negocjowały warunki „odejścia” Sussexów, co ostatecznie zakończyło się ich całkowitym odcięciem od oficjalnych funkcji.

3. Konflikt z rodziną królewską i książką „Spare” (2023)

Harry wydał autobiografię „Spare” („Ten drugi”), w której opisał liczne spięcia z rodziną królewską, m.in. bójkę z księciem Williamem oraz trudne relacje z ojcem, królem Karolem III. Książka zawierała także prywatne szczegóły życia w pałacu, co spotkało się z krytyką za „pranie rodzinnych brudów” na forum publicznym.

4. Spięcie z księżną Kate i „afera sukienkowa”

Podczas przygotowań do ślubu Meghan miała ostro pokłócić się z księżną Kate o sukienki dla druhenek. Według różnych wersji wydarzeń to Kate miała doprowadzić Meghan do łez, choć w wywiadzie u Oprah Meghan zasugerowała, że było odwrotnie. Ta sytuacja dodatkowo pogłębiła rzekomy konflikt między księżnymi.

Meghan Markle i książę Harry wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych

Meghan Markle, amerykańska aktorka znana głównie z roli w serialu Suits, i książę Harry poznali się latem 2016 roku przez wspólnych znajomych. Ich pierwsza randka miała miejsce w Londynie, a chemia była natychmiastowa. Po kilku spotkaniach Harry zaprosił Meghan na wyprawę do Botswany, gdzie spędzili kilka dni, zbliżając się do siebie.

W listopadzie 2016 roku Pałac Kensington potwierdził, że książę Harry jest w związku z Meghan. Jednocześnie książę wydał oświadczenie, w którym skrytykował media za nękanie Meghan i jej rodziny. 27 listopada 2017 roku ogłoszono oficjalne zaręczyny Meghan i Harry’ego. W wywiadzie dla BBC para zdradziła, że Harry oświadczył się w trakcie wspólnego gotowania w Nottingham Cottage. Pierścionek zaręczynowy został zaprojektowany przez Harry’ego i zawierał diamenty z kolekcji księżnej Diany.

Ślub Meghan i Harry’ego odbył się 19 maja 2018 roku w Kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor. Uroczystość była transmitowana na całym świecie i obejrzały ją miliony widzów. Meghan, jako pierwsza amerykańska aktorka i osoba mieszanej rasy wchodząca do brytyjskiej rodziny królewskiej, stała się symbolem nowoczesnej monarchii. Po ślubie Meghan otrzymała tytuł księżnej Sussex. Para zaangażowała się w działalność charytatywną i odbyła kilka oficjalnych podróży, m.in. do Australii i Nowej Zelandii.

6 maja 2019 roku na świat przyszedł syn pary, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Jego narodziny były wyjątkowe, ponieważ Meghan i Harry złamali królewską tradycję i nie pozowali z noworodkiem przed szpitalem.

W tym czasie zaczęły się także spekulacje o napięciach między Meghan a rodziną królewską. W dokumencie Harry & Meghan: An African Journey, Meghan przyznała, że życie na królewskim dworze jest dla niej trudne, a Harry mówił o „różnicach” między nim a księciem Williamem. W styczniu 2020 roku Meghan i Harry ogłosili, że rezygnują z pełnienia obowiązków królewskich i zamierzają żyć niezależnie finansowo. Decyzja ta była szokiem dla brytyjskiej monarchii i szybko została nazwana „Megxitem”.

Para przeniosła się najpierw do Kanady, a później do Stanów Zjednoczonych. Wkrótce podpisali lukratywne kontrakty z Netflixem i Spotify, co wywołało kolejne kontrowersje.

Meghan Markle, książę Harry

