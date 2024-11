13. edycja "MasterChefa" jest pełna emocji i nieoczekiwanych pożegnań. Uczestnicy dają z siebie wszystko, aby pokazać się od jak najlepszej, kulinarnej strony, a jurorzy mają naprawdę spore wymagania. W tej edycji do programu dołączył Przemysław Klima. Jak słynny i utytułowany szef kuchni dogaduje się z pozostałymi jurorami? Michel Moran o wszytskim zdradził.

Michel Moran szczerze o Przemysławie Klimie

Przemysław Klima to jeden z najpopularniejszych kucharzy w Polsce, który prowadzi w Krakowie restaurację Bottiglieria 1881. W 2020 roku zdobył gwiazdkę Michelin, a niedługo potem kolejną i tym samym jego restauracja stała się pierwszą w Polsce z dwoma gwiazdkami. W 2024 roku dołączył do programu "MasterChef" w roli jurora, ale już wcześniej pojawiał się gościnie w 9. i 10. edycji "MasterChefa" oraz 6. edycji "MasterChef Junior". O jego życiu osobistym niewiele wiadomo i jest to temat, który wyjątkowo chroni, a jak odnalazł się w roli jurora? Michel Moran mówi wprost:

Przemek dał taki nowy rozpęd, taką świeżość, taka dyscyplina, taka trochę stanowczość. To jest bardzo dobrze. Jakość gotowania t wiadomo... Przemek jest jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszy w Polsce. (...) Te zmiany były potrzebne, dają coś nowego i myślę, że każdy jest z tego zadowolony.

A jak dwaj świetni kucharze dogadują się na planie programu? Okazuje się, że dzięki wspólnej pasji współpraca idzie doskonale:

Mamy taki kod kucharzy, bo przede wszystkim jesteśmy kucharzami. (...) Mamy tą samą pasję, ten sam zawód, prowadzimy restaurację, mamy szacunek do kucharzy. (...) Współpraca jest idealna, jest logiczna. powiedział wprost Michel Moran.

Michel Moran z sentymentem wspomina Annę Starmach i nie ukrywa, że są przyjaciółmi. Zdarza się nawet, że tęskni za nią, ale zdaje sobie sprawę ze zmian, jakie zachodzą w programach i mówi wprost, że być może kiedyś i jego ktoś zastąpi. Wszytsko jest możliwe.

Ania jest moją przyjaciółką i czasami tęsknię za nią za człowiekiem, za osobą

Z kolei już w najbliższą niedzielę przekonamy się, kto zostanie 13. polskim MasterChefem. Za kogo trzymacie kciuki najbardziej?