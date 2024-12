Tuż przed Bożym Narodzeniem Meghan Markle i książę Harry zaprezentowali światu swoją świąteczną kartkę. Na fotografii można zobaczyć ich dwoje dzieci – 5-letniego Archiego i 3-letnią Lilibet. To pierwsze publiczne zdjęcia ich pociech od 2022 roku, co wywołało ogromne zainteresowanie wśród fanów rodziny królewskiej. Na zdjęciu uchwycono rodzinny moment pełen ciepła i naturalności. Widać, jak dzieci radośnie biegną w stronę rodziców, którzy są otoczeni swoimi trzema ukochanymi psami. Lilibet wystąpiła w niebieskiej sukience w kwiatowy wzór, a Archie miał na sobie zielony sweter i jeansy. Oboje zwracają uwagę swoimi włosami, których kolor odziedziczyli po ojcu, księciu Harrym.

Reklama

Meghan Markle i książę Harry pokazali dzieci na świątecznej kartce

Warto podkreślić, że rodzina Sussexów niezwykle rzadko pokazuje zdjęcia swoich dzieci. Meghan i Harry od dawna podkreślają, jak ważna jest dla nich prywatność Archiego i Lilibet. Tym razem zdecydowali się na publikację fotografii w ramach świątecznego gestu dla swoich fanów oraz organizacji charytatywnych, z którymi współpracują. Na kartce umieszczono również inne zdjęcia z tegorocznych podróży pary książęcej, m.in. do Nigerii i Kolumbii. Ukazują one zaangażowanie Meghan i Harry'ego w działalność społeczną i charytatywną. Oprócz rodzinnego zdjęcia i fotografii z podróży, kartka zawierała również życzenia świąteczne skierowane do przyjaciół, współpracowników oraz organizacji dobroczynnych. Para życzy wszystkim wesołych świąt, a na uwagę zwraca podpis: książę i księżna Sussex.

Życzymy wam wesołych świąt i radosnego nowego roku - czytamy na kartce podpisanej jako książę i księżna Sussex.

Instagram @meghan.markle.official

Świąteczna kartka jest pełna ciepła, rodzinnej atmosfery i wyjątkowego przesłania. Książę Harry i Meghan Markle chcieli podkreślić znaczenie bliskości i wspólnie spędzonego czasu, zwłaszcza w okresie świątecznym. Jest to także sposób na podziękowanie osobom wspierającym ich działalność oraz organizacje, z którymi współpracują. Co ciekawe, tradycja świątecznych kartek jest dość silna w brytyjskiej rodzinie królewskiej i to zaskakujące, że Meghan i Harry, którzy chcieli się od tego odciąć zdecydowali się na publikację kartki świątecznej, o której teraz rozpisuje się cały świat. A największą uwagę skradli właśnie Archie i Lilibet!

W ostatnim czasie pojawiły się liczne plotki na temat kryzysu w małżeństwie Meghan i Harry'ego. Niektóre media spekulowały nawet o ich rozwodzie. Zdjęcia rodzinne na świątecznej kartce stanowią dowód na to, że rodzina Sussexów cieszy się spokojem i harmonią w życiu prywatnym.

Reklama

Zobacz także: Książę William i Kate Middleton zostaną królem i królową wcześniej niż oczekiwano? "Panuje poczucie spokoju przed burzą"