Kinga Duda podpadła swoim rodzicom. Prezydentówna ostatnio często pokazywała się w mediach. Sporo pisało się o jej przeprowadzce do Warszawy, spotkaniu z Maciejem Musiałem oraz wizycie w modnym warszawskim klubie. Kinga Duda wzbudza ogromne zainteresowanie. Wielu wróży jej karierę w show-biznesie - jest młoda, ładna i inteligentna. Jednak publikacje o Kindze najwyraźniej nie spodobały się prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz jego żonie Agacie. Dlaczego?

Kinga Duda będzie mniej pojawiać się w mediach?

Jak donosi "Fakt", pierwsza dama Agata Duda uważa, że Kinga jest bardzo wrażliwa i należy chronić ją przed mediami, które mogą przynieść jej tyle samo szkody, co pożytku. Żona prezydenta nie jest zachwycona artykułami o swojej córce i wolałaby, żeby Kinga raczej pozostała w cieniu. Tabloid pisze, że Agata Duda wręcz zasugerowała córce, by nie przyjeżdżała zbyt często do stolicy. Czy prezydentówna posłucha mamy i faktycznie zrezygnuje z pojawiania się w mediach? Czas pokaże. Nam wydaje się jednak, że Kingę ciągnie w stronę popkultury i wcześniej czy później stanie się jej częścią. Show-biznes jeszcze się o nią upomni. ;)

