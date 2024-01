W czwartek, 11 stycznia prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie wniosku o ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i na chwilę nieco ostudził emocje, które zapanowały w mediach i społeczeństwie po aresztowaniu byłych szefów CBA. Okazuje się, że w ostatnim czasie głowa państwa zastosowała prawo łaski wobec innych osób: Magdaleny Ogórek i Rafała Ziemkiewicza. Prawicowi dziennikarze usłyszeli prawomocny wyrok w sprawie o zniesławienie działaczki Elżbiety Podleśnej.

Andrzej Duda ułaskawił skazanych Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza

W czwartkowe popołudnie prezydent Andrzej Duda przekazał, że chce ułaskawić Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Wcześniej spotkał się z żonami osadzonych byłych szefów CBA. Obie panie – Roma Wąsik i Barbara Kamińska – pojawiły się na konferencji prasowej, a później przemawiały na marszu zorganizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość.

prezydent Andrzej Duda

Dziennik „Rzeczpospolita” przekazał w środę, 8 stycznia, że prezydent Andrzej Duda jeszcze w grudniu ubiegłego roku ułaskawił prawicowych publicystów: Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza. Dziennikarze zostali skazani prawomocnym wyrokiem w sprawie o zniesławienie Elżbiety Podleśnej. Proces dotyczył jednego z odcinków programu „W tyle wizji” emitowanego przez TVP Info w 2019 roku, w którym sugerowano, że psychoterapeutka „robiła pranie mózgu” pacjentom, namawiając ich do udziału w antyrządowych protestach.

Rafał Ziemkiewicz

Kojarzony z Telewizją Republika oraz pismem „Do Rzeczy” Rafał Ziemkiewicz i pracująca do niedawna w TVP Magdalena Ogórek zostali ukarani grzywną po 10 tys. zł. Dziennikarze twierdzili, że ich wypowiedzi miały charakter satyryczny. Początkowo sprawa została umorzona, jednak w 2023 roku sąd uwzględnił zażalenie działaczki Elżbiety Podleśnej.

Magdalena Ogórek

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Rafał Ziemkiewicz przyznał, że ucieszyła go decyzja prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast Magdalena Ogórek odmówiła komentarza w tej sprawie.

Jeśli informacja się potwierdzi, przyjmę ją z zadowoleniem, bo będzie oznaczała zaoszczędzenie dużej kwoty z pieniędzy podatników. Wszystkie sprawy dotyczące art. 212. kodeksu karnego kończą się w Strasburgu przegraną państwa polskiego, bo artykuł ten jest sprzeczny z logiką prawa europejskiego, czym sędziowie zresztą powinni kierować się przy orzekaniu – przekazał Ziemkiewicz.

Rafał Ziemkiewicz

Doniesienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Rafała Ziemkiewicza i Magdaleny Ogórek potwierdził serwis Onet.pl, który skontaktował się z Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Do ułaskawienia doszło w grudniu ubiegłego roku.

Prezydenckie ułaskawienie polega na darowaniu kary grzywny i zarządzeniu zatarcia skazania – podał Onet.pl.

Po przeprowadzeniu postępowania wnioski o ułaskawienie zostały przekazane prezydentowi 14 listopada 2023 roku oraz 5 grudnia 2023 roku. Wnioski zostały uzasadnione m.in. incydentalnym charakterem czynów skazanych – przekazał na łamach Wirtualnej Polski rzecznik Prokuratury Krajowej, Łukasz Łapczyński.

Magdalena Ogórek

To jednak znacznie mniej złożona sprawa niż przypadek byłych szefów CBA. Wszystko wskazuje na to, że politycy PiS prędzej czy później zostaną zwolnieni z zakładów karnych. Dziennikarze dyskutują, czy Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński po ułaskawieniu będą próbowali wrócić do Sejmu.