Nowy kanał Krzysztofa Stanowskiego na YouTube ledwie wystartował, a już cieszy się ponad pół milionem subskrybentów. Andrzej Duda opublikował dziś na oficjalnym prezydenckim Instagramie, nagranie zapowiadające występ na "Kanale zero". Widać, że polityk jest najprawdopodobniej zadowolony z rozmowy ze Krzysztofem Stanowskim i Robertem Mazurkiem. Całe nagranie trwa ponad 1,5 godziny.

Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek już na wstępie rozmowy zadali Andrzejowi Dudzie szczere, ale niekoniecznie wygodne pytanie. Prowadzący "Kanał zero" zaznaczyli, że niepokojące jest to, że ich spotkania z prezydentem, obserwatorzy nie uważają, jako coś pozytywnego.

Podczas rozmów poruszonych zostało wiele wątków politycznych. Pojawił się również wątek rodzinny. Głowa państwa zapytana została o poglądy polityczne wśród najbliższych.

Jeżeli chodzi o rodzinę, to w mojej rodzinie myślę, że sytuacja jest bardzo spokojna. W bliskiej rodzinie nie mamy tego typu poglądy. Szwagier ma inne poglądy, ale zawsze się szanowaliśmy (...). Nigdy to nie stanowiło elementów podziału. Wszelkie gazetowe ploteczki, że pojawiają się konflikty, to jest kompletna nieprawda

- odpowiedział Andrzej Duda.