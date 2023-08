Kinga Duda nie zamieszka w Warszawie. Córka prezydenta Andrzeja Dudy, która jest studentką prawa UJ, postanowiła, że pozostanie w Krakowie, by kontynuować studia - donosi "Dobry Tydzień". Przed Kingą Dudą stresująca sesja egzaminacyjna, lecz nie tylko trudne egzaminy spędzają sen z powiek prezydentówny. Okazuje się, że na swoim wydziale Kinga nie ma zbyt dobrej atmosfery. Nie ma łatwego życia na uczelni. Środowisko prawnicze jest negatywnie nastawione do prezydenta. Musiała znosić drwiny ze strony kolegów, a nawet wykładowców - podaje tygodnik. Kinga Duda nie przeprowadzi się do Warszawy Mimo trudnej sytuacji na uczelni, Kinga Duda nie zdecydowała się, by na kolejny rok studiów przenieść się na Uniwersytet Warszawski. Jaki ś czas temu w mediach pojawiła się informacja o tym, że córka Andrzeja Dudy, po zdanych egzaminach, planuje przeprowadzkę do Warszawy, by wraz z rodzicami zamieszkać w Pałacu Prezydenckim. Jednak tak się nie stanie. Kinga będzie kontynuować edukację na swojej rodzimej uczelni. A wszystko za sprawą... dobrych rad swojej mamy! Według informatora katolickiego tygodnika, to właśnie pierwsza dama miała zachęcać córkę, by ta pozostała w Krakowie. Żona prezydenta Andrzeja Dudy ma się obawiać, że po przeprowadzce do stolicy, Kinga znalazłaby się pod ostrzałem mediów. Agata Duda ostatnio podjęła decyzję, że ona sama usunie się w cień swojego męża i to samo poradziła swojej córce. W Krakowie jest dużo spokojniej. Agata Kornhauser-Duda radziła jej, aby podobnie jak ona, usunęła się w cień i nie dawała powodów do tego, by o niej pisać. Przestrzegła, by unikała ryzykownych wyjść, które mogą być później pożywką dla plotek. Jak każda matka, martwi się o córkę. Uważa, że Kinga powinna żyć z dala od pokus wielkomiejskiego życia i show-biznesu - pisze "Dobry Tydzień"....