Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda pobrali się 18 lutego 1995 r. Para prezydencka brała ślub dwa razy. Najpierw odbył się ślub cywilny, a po paru miesiącach postanowili wziąć ślub kościelny.

Agata Kornhauser-Duda pokazała całuśne zdjęcie z mężem

Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda są małżeństwem od 30 lat. Ich związek rozpoczął się jeszcze w czasach szkolnych, a po kilku latach znajomości zdecydowali się na ślub. Przez trzy dekady wspólnie budowali rodzinę i wspierali się w życiu zawodowym oraz publicznym.

Choć pierwsza dama rzadko dzieli się prywatnymi chwilami w mediach, tym razem postanowiła zrobić wyjątek. Z okazji 30. rocznicy ślubu Agata Kornhauser-Duda podzieliła się wyjątkową pamiątką z przeszłości. Agata Duda pokazała archiwalne zdjęcie z dnia ślubu. Fotografia przedstawia młodą parę w wyjątkowym momencie ich życia. Pierwsza dama opatrzyła zdjęcie krótkim, ale wiele mówiącym podpisem:

Dziś celebrujemy 30. rocznicę ślubu, wspólnej drogi i miłości!

Obchody 30. rocznicy ślubu pary prezydenckiej

Chociaż szczegóły obchodów rocznicy perłowych godów nie zostały oficjalnie ujawnione, wiadomo, że Andrzej i Agata Duda świętują ten dzień w gronie najbliższych. Para prezydencka, mimo pełnienia oficjalnych obowiązków, znajduje czas na celebrowanie prywatnych chwil. Agata Kornhauser-Duda rzadko ujawnia szczegóły swojego życia prywatnego, dlatego publikacja archiwalnego zdjęcia to wyjątkowy gest dla wszystkich obserwujących.

Rocznica ślubu to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdej pary. Dla Andrzeja i Agaty Dudy to nie tylko symboliczny moment, ale także okazja do podziękowania sobie za wspólne lata.

Archiwalne zdjęcie, które udostępniła pierwsza dama, stało się wzruszającym przypomnieniem ich wspólnej drogi.

Historia miłości Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy

Agata Duda i Andrzej Duda związali się ze sobą wiele lat temu. Historia ich miłości sięga jeszcze czasów szkolnych. Andrzej Duda i Agata Kornhauser poznali się w latach 90. w Krakowie. Uczęszczali do tego samego liceum, gdzie zaczęła się ich znajomość. Już w młodości połączyła ich silna więź, która szybko przerodziła się w głębokie uczucie.

Poznaliśmy się w trzeciej klasie liceum, tuż przed wakacjami, na imprezie urodzinowej naszego wspólnego kolegi. Pamiętam, że Andrzej odprowadził wtedy mnie do domu. Potem nastąpiły kolejne spotkania - wspominała niegdyś podczas jednego z wywiadów Agata Duda.

Agata Kornhauser, córka znanego poety i pisarza Juliana Kornhausera, od najmłodszych lat interesowała się edukacją i językami obcymi, natomiast Andrzej Duda wykazywał zainteresowanie prawem. Choć ich ścieżki zawodowe poszły w różnych kierunkach, ich związek umacniał się z biegiem lat.

Po kilku latach znajomości Andrzej Duda i Agata Kornhauser pobrali się 18 lutego 1994 roku. Wspólne życie przyniosło im wiele wyzwań. Andrzej Duda rozwijał swoją karierę prawniczą i polityczną, podczas gdy Agata Duda poświęciła się pracy jako nauczycielka języka niemieckiego. Para doczekała się jednej córki – Kingi Dudy, która poszła w ślady ojca i wybrała prawo jako swoją ścieżkę zawodową.

Wsparcie w politycznej karierze Andrzeja Dudy

Gdy Andrzej Duda rozpoczął swoją polityczną drogę, Agata Kornhauser-Duda nieustannie go wspierała. W 2015 roku, gdy został wybrany na Prezydenta RP, stała się pierwszą damą Polski. Choć początkowo rzadko udzielała się publicznie, z czasem zaczęła angażować się w sprawy edukacji i praw dzieci.

Ich małżeństwo, mimo ogromnej presji życia publicznego, pozostało stabilne. Pierwsza dama wielokrotnie podkreślała, że jej rodzina jest dla niej priorytetem.

Ich historia miłości to dowód na to, że nawet w świetle reflektorów polityki i mediów można budować trwałe, pełne szacunku i miłości małżeństwo. Przez lata wspólnie pokonywali trudności i cieszyli się wspólnymi sukcesami, tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w Polsce.

