Wieści, które rozgrzały opinię publiczną, przekazał serwis gazety „Super Express”. Redakcja opublikowała zdjęcia Kingi Dudy, która niedawno zabrała do weterynarza swojego pupila. Jak twierdzi dziennik, córka prezydenta skorzystała z limuzyny SOP. Tabloid skontaktował się w tej sprawie ze służbami. Głos zabrał także jeden z posłów.

Choć Kinga Duda unika rozgłosu, ostatnio nazwisko córki prezydenta trafiło na nagłówki. Fotoreporterzy zauważyli ją w drodze do specjalisty, do którego pojechała ze swoim kotem. „Super Express” przekazał, że nie skorzystała z taksówki ani komunikacji miejskiej. Pod kliniką weterynaryjną zatrzymała się limuzyna Służby Ochrony Państwa, z której wysiadła Kinga Duda.

Tabloid skontaktował się z SOP z prośbą o wyjaśnienie sprawy. W odpowiedzi biuro prasowe przekazało jedynie, że „metody i zadania realizowane przez tę służbę są chronione”. Głos zabrał poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, który stwierdził, że z przywilejów należy korzystać rozsądnie.

Dla VIP-a to może oczywiste, że jedzie do weterynarza z ochroną, dla zwykłych ludzi to jakaś fanaberia. Niezależnie od przywileju ochrony, jaki posiada pani Kinga Duda, warto byłoby, żeby prywatne sprawy załatwiała we własnym zakresie i wtedy nie ma tematu

– powiedział polityk.