Politycy PiS Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali aresztowani we wtorek, 9 stycznia. Zatrzymanie byłych szefów CBA spotkało się z protestami obecnej opozycji. W czwartek po południu prezydent Andrzej Duda, który ułaskawił panów w 2015 roku, spotkał się żonami osadzonych – Romą Wąsik oraz Barbarą Kamińską. Po spotkaniu zwołał konferencję, na której ogłosił, że zamierza ponownie doprowadzić do ułaskawienia polityków.

Niedługo po osadzeniu byłych szefów CBA żona Macieja Wąsika podzieliła się dramatycznym wyznaniem. Roma Wąsik i Barbara Kamińska spotkały się z prezydentem Andrzejem Dudą, który po rozmowie z paniami wydał oświadczenie w sprawie aresztowanych polityków PiS.

Zobacz także: Syn Mariusza Kamińskiego prosi o modlitwę: "Mój ojciec rozpoczął protest głodowy"

Mówiłem, że uczynię wszystko, co z mojej strony, że podejmę wszelkie starania, żeby zwrócić wolność panom (Kamińskiemu i Wąsikowi) jak najszybciej, by byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczpospolitej, bo to urąga jej godności

– zapowiedział prezydent.