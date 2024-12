Agata Duda inspiruje się stylem Jolanty Kwaśniewskiej? Oniemiałam, gdy zobaczyłam pierwszą damę na nowych zdjęciach

17 grudnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się spotkanie z harcerzami, podczas którego Andrzej Duda wraz z małżonką przyjęli tzw. Betlejemskie Światło Pokoju. To, co zwracało jednak największą uwagę, to stylizacja Agaty Dudy! Musicie zobaczyć to modowe połączenie: trudno przejść obok niego obojętnie!