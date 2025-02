Andrzej Duda zdradził, co będzie robił w Walentynki. Mają z żoną romantyczną tradycję

Walentynki to święto zakochanych, które wiele osób celebruje w tradycyjny sposób, wręczając sobie kwiaty, czekoladki lub organizując romantyczne kolacje. Jednak prezydent Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda podchodzą do tego dnia w bardzo indywidualny sposób. To urocze!