Polska para prezydencka przebywa właśnie w USA, gdzie odbywa się szczyt NATO. Oprócz oficjalnych spotkań Andrzej Duda z małżonką mają też czas na nieco inne wyjścia, m.in. do restauracji. Do sieci trafiły zdjęcia z wizyty prezydenta RP i pierwszej damy w luksusowej restauracji Hamilton w Waszyngtonie. Zobaczcie, jak się prezentowali!

Tak Andrzej Duda z żoną prezentują się podczas wyjścia w Waszyngtonie. Klasa?

Tegoroczny szczyt NATO w Waszyngtonie to okazja do świętowania 75. rocznicy powstania Paktu Północnoatlantyckiego. Nie mogło więc na tak ważnym wydarzeniu zabraknąć prezydenta RP. Na oficjalną wizytę Andrzej Duda zabrał oczywiście żonę, a po oficjalnych uroczystościach para prezydencka udała się na kolację do eleganckiej restauracji Hamilton w stolicy USA.

Z tej okazji para prezydencka wybrała adekwatne do okoliczności stylizacje. Andrzej Duda podkreślił charakter spotkania białą koszulą i klasycznymi spodniami, a Agata Duda włożyła kremową, zwiewną sukienkę o długości za kolano. Do niej dobrała szpilki w podobnym odcieniu i kopertową torebkę. Trzeba przyznać, że całość wyszła naprawdę spójnie!

Beata Zawrzel/REPORTER/East News

Szczególną uwagę w ubiorze Agaty Dudy zwraca wachlarz, którym pierwsza dama chłodziła się w upalny dzień. Trudno nie zgodzić się z tym, że to wręcz obowiązkowy dodatek w takich temperaturach! Z kolei Andrzej Duda zamienił formalne obuwie na ... nieco bardziej casualowe mokasyny. Jak Wam się podoba taka letnia wersja?

Beata Zawrzel/REPORTER/East News

Jak Wam się podoba nasza para prezydencka w takim letnim wydaniu? Przypomnijmy też drugą stylizację Agaty Dudy z tegorocznego szczytu NATO. Pierwsza dama postawiła wówczas na mocny kolor i zaprezentowała się w niebieskim komplecie. Stylowo?

