Na kilka miesięcy przed wyborami i zakończeniem kadencji prezydent RP Andrzej Duda zgodził się udzielić wywiadu Kanałowi Zero. Polityk porozmawiał z Robertem Mazurkiem. Choć pytania dotyczyły przede wszystkim obecnej sytuacji politycznej w Polsce, to nie zabrakło także kwestii prywatnych. Redaktor zapytał prezydenta o relację z żoną. Przy okazji chciał dowiedzieć się, czy wraz z pierwszą damą planuje świętować walentynki. Andrzej Duda ujawnił, że w związku z 14 lutego razem z Agatą Kornhauser-Dudą mają swoją tradycję, która może nieco różnić się od tego, co robią inni zakochani. Zdradził też, czy sypiają we wspólnej sypialni.

Andrzej Duda zdradził sekret prezydenckiej sypialni

W trakcie tego wywiadu Andrzej Duda był wyjątkowo otwarty na rozmowę na prywatne tematy. Prezydent podzielił się ciekawostką dotyczącą swojego małżeństwa. Okazuje się, że choć z żoną śpią w jednej sypialni, to każde z nich ma osobną kołdrę. Dlaczego? Polityk... kradnie w nocy okrycie.

Mamy z żoną jedną sypialnię, korzystamy ze wspólnej, ale muszę przyznać, że mamy dwie kołdry, zawsze od początku mamy dwie kołdry! Bo ja zabieram kołdrę, owijam się... Śpię od okna – zdradził Robertowi Mazurkowi.

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda nie dają sobie prezentów w walentynki

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Robertem Mazurkiem na Kanale Zero podzielił się niecodziennym zwyczajem, który pielęgnuje wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą. W przeciwieństwie do wielu par, prezydencka para nie obdarowuje się prezentami na walentynki. Zamiast tego stawiają na gesty pełne sentymentu i tradycję, która towarzyszy im od lat.

Choć w poprzednich latach Andrzej Duda publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z walentynkowymi upominkami dla żony, w tym roku potwierdził, że prezentów nie ma. Para prezydencka zamiast tego wymienia się kartkami z osobistymi życzeniami. Co więcej, prezydent przyznał, że lubi wzbogacać je o zabawne, a czasem nawet frywolne wierszyki.

Prezentów sobie nie dajemy, ale piszemy sobie kartki na walentynki. Muszę przyznać, że zdarzało mi się pisać takie wesołe wierszyki żonie. Frywolne? Różnie, zależy od dnia, od nastroju – powiedział prezydent RP w Kanale Zero.

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda są małżeństwem już od 30 lat

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda są małżeństwem od niemal trzech dekad. Poznali się w trzeciej klasie liceum, tuż przed wakacjami, na imprezie urodzinowej wspólnego kolegi. Agata wspominała: „Pamiętam, że Andrzej odprowadził wtedy mnie do domu. Potem nastąpiły kolejne spotkania”.

Para pobrała się dwukrotnie: najpierw 21 grudnia 1994 roku zawarli ślub cywilny, a następnie 18 lutego 1995 roku ślub kościelny. Podczas ceremonii kościelnej Agatę do ołtarza prowadził jej ojciec, poeta Julian Kornhauser, a Andrzeja jego matka, Janina Milewska-Duda. Oboje młodzi sami odczytali czytania mszalne, w tym „Pieśń nad pieśniami”. W 1995 roku na świat przyszła ich córka, Kinga Duda, która ukończyła studia prawnicze.

W trakcie małżeństwa Agata Kornhauser-Duda pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Andrzej Duda rozwijał swoją karierę prawniczą i polityczną, co ostatecznie doprowadziło go do objęcia urzędu prezydenta Polski w 2015 roku.

