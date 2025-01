Andrzej Duda objął urząd prezydenta RP w 2015 roku, a po pięciu latach znów wygrał wybory i tym samym już od dekady jest głową naszego państwa. Prywatnie od 1994 roku jest w związku małżeńskim z Agatą Kornhauser-Dudą, z którą doczekał się córki Kingi (1995 rok). Pociecha Andrzeja Dudy szybko zdobyła sympatię Polaków i zainteresowanie mediów, jednak ona sama pilnie strzeże swojej prywatności i nie jest skora do publicznego pokazywania się. Takie kadry jak te, są zatem rzadkością. Tym razem paparazzi udało się spotkać Kingę Dudę w Warszawie, kiedy to 29-latka wybrała się do weterynarza w towarzystwie ochroniarza. Zobaczcie zdjęcia poniżej!

Co wiadomo o Kindze Dudzie?

Kinga Duda przyszła na świat 21 listopada 1995 roku. Wychowywała się w Krakowie i tam też studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w przeszłości wykładał jej ojciec, Andrzej Duda. Oprócz tego ukończyła także kurs prawa na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie. Kinga Duda może także pochwalić się prestiżowym certyfikatem języka angielskiego (Certificate of Proficiency in English, CPE) oraz znajomością języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym. W tym miejscu warto wspomnieć, że jej mama, Agata Duda z wykształcenia jest germanistką.

O życiu prywatnym Kingi Dudy wiadomo za to niewiele. Córka Andrzeja Dudy unika medialnego rozgłosu i życie w blasku fleszy jej nie interesuje.

Kinga Duda "przyłapana" w drodze z kotem do weterynarza

Z tego też względu takie zdjęcia to prawdziwa rzadkość! Ostatnio jednak paparazzi udało się spotkać Kingę Dudę pod jednym z gabinetów weterynaryjnych w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że córka Andrzeja Dudy wybrała się tam na wizytę ze swoim kotkiem, a podczas tej "wyprawy" towarzyszył jej również ochroniarz. Jak dziś wygląda Kinga Duda? Zobaczcie sami!

1 z 5 Paparazzi spotkali Kingę Dudę w piątek, 17 stycznia, gdy wysiadała z luksusowego auta SOP i udała się na wizytę do weterynarza. Nad córką Andrzeja Dudy cały czas czuwał ochroniarz. 2 z 5 Tego dnia Kinga Duda postawiła na długi, beżowy płaszcz, ciemne spodnie, czarny golf oraz buty na obcasie. Swoją stylizację uzupełniła dużą, ciemną torebką. 3 z 5 Na nowych zdjęciach wykonanych przez paparazzi można zauważyć, ze Kinga Duda w ostatnim czasie sporo się zmieniła. Przede wszystkim ma teraz znacznie dłuższe włosy, a także zaczęła nosić okulary. Oprócz tego wygląda na to, że na co dzień córka Andrzeja Dudy raczej rezygnuje z makijażu. 4 z 5 Poznalibyście dziś Kingę Dudę na ulicy? 5 z 5 Już niedługo jej tata zakończy swoją trwającą dwie kadencje prezydenturę. Myślicie, że wtedy Kinga Duda zdecyduje się pokazać publicznie po dłuższej przerwie?

