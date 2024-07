Kinga Duda naprawdę chce zostać modelką? Córka prezydenta spotkała się ostatnio ze znanym warszawskim fotografem - Wujaszkiem Liestyle w modnym klubie w centrum miasta. Co ciekawe Wujeszek Liestyle słynie z tego, że uwielbia fotografować swoje modelki w negliżu i chętnie dzieli się z nimi na swoim blogu. Kinga Duda z pewnością jednak nie zdecyduje się na tak odważne fotki. Wujaszek ma również doświadczenie w fotografowaniu szafiarek, a doskonale wiedzą o tym fani Maffashion, która na stałe z nim współpracuje. Na pewno Kinga Duda ma jednak pomysł na siebie i fotki, które powstaną. Chcielibyście zobaczyć nową sesję córki prezydenta?

Reklama

Pierwsza sesja Kingi Dudy

Kinga Duda nie po raz pierwszy stanie przed obiektywem. Pierwszą sesję, która wyciekła do mediów zrobił jej Jakub Dąbrowski. Trzeba jednak przyznać, że wówczas córka prezydenta pozowała bardzo profesjonalnie, a w sieci pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Najwidoczniej modeling przypadł do gustu Dudzie i chce dalej się rozwijać w tej dziedzinie. Czy to dobry pomysł?

Zobacz: Kinga Duda spotkała się z Maciejem Musiałem?! Odwiedził ją w Pałacu Prezydenckim!

Zobacz także

Kinga Duda na spotkaniu z fotografem - Wujaszkiem Liestyle.

Kinga Duda na spotkaniu.