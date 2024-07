Kinga Duda ma 19 lat, jest studentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej chłopakiem jest tajemniczy Kamil, student medycyny. Temu związkowi bardzo mocno kibicuje dziadek Kingi, Jan Tomasz Duda:

To jest prawdziwa miłość. Karol często odwiedza nas z Kingą. To miły, kulturalny i ułożony chłopak. Jak tak na nich patrzę, przypominają mi się moje młodzieńcze lata i miłość do mojej przyszłej żony, Janiny. Kinga jest z Karolem od dłuższego czasu. Piękna z nich para. Wyglądają na bardzo zakochanych. Życzę im, aby byli tak szczęśliwi, jak ja, kiedy poznałem Janinę. Życzę im z całego serca, aby się pobrali - powiedział w rozmowie z "Super Expressem"