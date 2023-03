Kinga Duda na zakupach w centrum handlowym w towarzystwie ochroniarza. Nowe zdjęcia paparazzi

Kinga Duda chce zostać gwiazdą? Takiego zdania jest medioznawca prof. Wiesław Godzic, który wróży jej wielką sławę. Jego zdanie podziela właścicielka agencji Avant Models Małgorzata Leitner, która uważa, że jako modelka mogłaby liczyć na wiele ofert pracy! Zwłaszcza po ostatniej, słynnej sesji zdjęciowej! Kinga Duda została modelką! Planuje karierę w show-biznesie? Trzy zdjęcia. Na każdym profesjonalnie umalowana i wystylizowana Kinga Duda. Autorem sesji jest jej przyjaciel fotograf Jakub Dąbrowski. I to właśnie on jako pierwszy, za zgodą Kingi pokazał na swoim profilu na Facebooku nieznane oblicze córki prezydenta. Zdjęcia natychmiast wywołały ogromne zainteresowanie w mediach. Kinga ma piękną, słowiańską urodę, a jej twarz regularne rysy. Jest jasną blondynką, taki typ urody podoba się zwłaszcza zachodnim klientom mojej agencji - oceniła dla nas urodę córki prezydenta, Małgorzata Leitner właścicielka agencji Avant Models. Internauci od razu zaczęli się zastanawiać, czy taka sesja nie jest pierwszym krokiem Kingi Dudy do samodzielnego zaistnienia w show-biznesie. W końcu na taki krok pięć lat temu zdecydowała się córka byłego premiera Donalda Tuska. Kasia Tusk wraz z dwiema koleżankami założyła lifestyle'owego bloga, z którego szybko zrobiła świetny biznes. Czyżby Duda chciała iść w jej ślady? A jeżeli tak, to kiedy zmieniła zdanie? W końcu od początku kampanii prezydenckiej swojego taty deklarowała, że zrobi wszystko, by trzymać się jak najdalej od blasku fleszy. Czyżby deklaracje miały się nijak do rzeczywistych ambicji Kingi? Tego zdania jest medioznawca prof. Wiesław Godzic. To oczywiste, prezydentówna od samego początku chciała zostać celebrytką. Było to już widać podczas jej pierwszych publicznych wystąpień w trakcie kampanii prezydenckiej. Kinga przemawiająca do milinów Polaków nie była...