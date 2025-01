Jeff Bezos, założyciel Amazona i jeden z najbogatszych ludzi na świecie i jego partnerka Lauren Sanchez poznali się, gdy oboje byli w małżeństwach z innymi osobami. Los tak chciał, że połączył ich razem, a dziś są jedną na najbardziej znanych par na całym świecie. W ubiegłym roku para się zaręczyła, a pierścionek przeszłej panny młodej kosztował fortunę. Ostatnio zakochani pojawili się razem na inauguracji Donalda Trumpa, a ukochana miliardera wywołała niemałe poruszenie swoją stylizacją. Pokazała za dużo?

Lauren Sanchez wywołała burzę na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa

Podczas ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA, Lauren Sanchez, partnerka Jeffa Bezosa, przyciągnęła uwagę mediów swoją śmiałą kreacją. Jej wybór modowy wywołał mieszane reakcje w mediach społecznościowych. Kombinezon Alexandra McQueena, który Sanchez miała na sobie, wzbudził kontrowersje ze względu na swój eksponujący ciało krój. Spod marynarki 55-latki zamiast bluzki wystawał koronkowy stanik. Obecność Sanchez na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa w odważnej stylizacji Alexandra McQueena wzbudziła wiele emocji i wywołała burzliwą dyskusję. Bez względu na opinie, ukochana Bezosa po raz kolejny znalazła się w centrum uwagi! Jak Wam się podobał jej look?

Jeff Bezos i jego życie prywatne: rozwód i nowa miłość

Jeff Bezos to amerykański przedsiębiorca, inwestor i filantrop, najbardziej znany jako założyciel i były dyrektor generalny Amazon, jednej z największych na świecie firm zajmujących się handlem internetowym oraz technologią. Nie wszyscy wiedzą jednak, jak wygląda jego życie prywatne, a i tu nie brakuje zaskoczeń. W 1993 roku Jeff ożenił się z MacKenzie Scott, która jest amerykańską pisarką i filantropką. Bezos i MacKenzie poznali się w latach 90., gdy oboje pracowali w firmie inwestycyjnej D.E. Shaw. Pobrali się w 1993 roku, a w 1994 razem przenieśli się do Seattle, gdzie Bezos założył Amazon. Jeff Bezos i MacKenzie Scott mają czworo dzieci, z czego troje to biologiczne dzieci, a jedno jest adoptowane z Chin. Rodzina stara się zachować prywatność, więc niewiele informacji o ich dzieciach jest dostępnych publicznie. Po 25 latach małżeństwa para ogłosiła rozwód, który zakończył się w 2019 roku. Kim jest nowa partnerka Bezosa, która wywołała skrajne emocje na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa?

Kim jest Lauren Sanchez? Jej pierścionek zaręczynowy jest wart fortunę

Jeff Bezos i Lauren Sánchez, amerykańska dziennikarka oraz aktorka rozpoczęli swój związek w 2018 roku. W tamtym czasie oboje byli w innych małżeństwach: Bezos z MacKenzie Scott, a Sánchez z Patrickiem Whitesellem. Ich relacja stała się publiczna w styczniu 2019 roku, co zbiegło się z ogłoszeniem rozwodu Bezosa.

Lauren Sánchez to amerykańska prezenterka telewizyjna, dziennikarka, aktorka i była prowadząca programu "Good Day LA" oraz "Extra." Jest również założycielką Black Ops Aviation, firmy specjalizującej się w filmowaniu z powietrza. Lauren ma troje dzieci: dwójkę z poprzedniego małżeństwa z Patrickiem Whitesellem i jedno z wcześniejszego związku z byłym graczem NFL, Tonym Gonzálezem. Jest znana ze swojego stylu życia, udziału w prestiżowych wydarzeniach i współpracy z największymi gwiazdami w branży. Prezenterka często towarzyszy Bezosowi w podróżach i projektach, w tym w działaniach związanych z Blue Origin.

Lauren Sánchez i Jeff Bezos zaręczyli się w maju 2023 roku, podczas romantycznego rejsu po Morzu Śródziemnym na luksusowym jachcie Bezosa o nazwie "Koru". Ich zaręczyny były szeroko komentowane w mediach, głównie ze względu na wystawność ceremonii i niezwykły pierścionek zaręczynowy, którego wartość szacuje się na około 3–5 milionów dolarów. Pierścionek został zauważony podczas ich wspólnych publicznych wystąpień i od razu przyciągnął uwagę mediów.

