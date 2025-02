Joanna, Nicola i Roksana z "Rolnik szuka żony" wybrały się na pierwszą medialną imprezę. Powód był nie byle jaki. Świętowały premierę komedii romantycznej uwielbianej na całym świecie. Zobaczcie, jak się bawiły.

Uczestniczki "Rolnika" na imprezie

Już w Walentynki do kin trafi czwarta część uwielbianej komedii romantycznej "Bridget Jones: Szalejąc za facetem". Na polskiej premierze "Bridget" bawił się tłum gwiazd. Okazuje się, że nie zabrakło również ulubienic widzów z programu "Rolnik szuka żony".

Na wydarzeniu pojawiły się Joanna Osypowicz, Roksana Smolińska Nicola Gawrońska. Relacją z imprezy pochwaliły się w mediach społecznościowych:

Oh Bridget! Premiera filmu ,,Bridget Jones 4: W pogoni za facetem”. Dawno się tak nie wzruszyłam i nie uśmiałam - napisała Nicola.

Zachwycona produkcją była również Joanna z "Rolnik szuka żony":

Wtorkowy wieczór minął mi w cudownym towarzystwie. Miałam okazję obejrzeć przedpremierowo ostatnią część „Bridget Jones Szalejąc za facetem”. Jeśli nie macie planów na Walentynki, to koniecznie wybierzcie się na właśnie ten film. Film pełen śmiechu, ale łzy też popłyną

Roksana z "Rolnik szuka żony" o imprezie z Joanną i Nicolą

Dziewczyny na walentynkową przedpremierę wybrały romantyczne stylizacje. Joanna z "Rolnik szuka żony" postawiła na czerwoną sukienkę, z kolei Roksana wybrała zestawienie bordowej koszuli z czarną mini spódnicą oraz zdobnymi rajstopami. Nicola natomiast zdecydowała się na połączenie czarnych spodni z odważnym topem, który odsłonił jej brzuch. Dziewczyny nie ukrywały, że bawiły się świetnie:

Mamuśki na wychodnym - podsumowała Roksana.

Chociaż nie wszystkie są już mamami.

Kiedy rusza 12. edycja "Rolnik szuka żony"?

Program "Rolnik szuka żony" od 2014 roku cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich widzów. Obecnie trwają przygotowania do 12. edycji tego reality show. Chociaż dokładna data premiery 12. edycji nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, dotychczasowe sezony programu zazwyczaj rozpoczynały się jesienią, we wrześniu. Można więc przypuszczać, że nowa edycja zostanie wyemitowana jesienią 2025 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 28 lutego 2025 roku. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na oficjalnej stronie programu. Produkcja poszukuje kandydatów, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, są otwarci na nowe znajomości i szukają poważnego związku. W nadchodzącej edycji planowane są istotne zmiany. Produkcja postanowiła rozszerzyć krąg potencjalnych uczestników. Teraz nie tylko rolnicy mogą zgłaszać się do programu, ale również osoby związane z innymi dziedzinami wiejskiej gospodarki, takimi jak hodowcy, pszczelarze, rybacy, pasterze czy sadownicy. To posunięcie ma na celu urozmaicenie formatu i przyciągnięcie szerszego grona odbiorców.

