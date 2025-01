Donald Trump od 2017 do 2021 roku był 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych, a następnie jego miejsca zajął Joe Biden. Pod koniec 2024 roku Trump ponownie jednak zwyciężył w wyborach prezydenckich, ale dopiero dziś oficjalnie mógł objąć stanowisko i przenieść się z żoną do Białego Domu. Tłum fotoreporterów próbował uwiecznić w tak ważnej chwili niemal każdy najdrobniejszy gest. Nie da się jednak ukryć, że największe poruszenie wywołał strój Melanii.

Reklama

Donald Trump oficjalnie zaprzysiężony

20 stycznia 2025 roku Donald i Melania Trump oficjalnie zamieszkali w Białym Domu, gdy doszło do zaprzysiężenia 78-latka jako prezydenta. Oczy całych Stanów Zjednoczonych, ale i odbiorców z całego świata, były dziś zwrócone właśnie na nich, a wśród opinii publicznej dało się odczuć mieszane uczucia. Wielu zwracało również uwagę na dość nieoczywisty strój nowej pierwszej damy.

Melania Trump wywołała zamieszanie swoim strojem

Gdy w 2017 roku Donald Trump przejmował fotel prezydenta USA, Melania towarzyszyła mu w błękitnym komplecie od Ralpha Laurena, co zinterpretowano jako nawiązanie do Jackie Kennedy, która wystąpiła na inauguracji swojego męża w uderzająco podobnym stroju. Tym razem natomiast żona Trumpa pojawiła się w eleganckim, granatowym płaszczu do połowy łydki projektu Adama Lippesa, do którego dobrała kapelusz projektu Erica Javitsa, który niemal w całości zasłaniał jej twarz. Co ciekawe, Melania niechętnie odsłaniała ją przed fotoreporterami. Gdyby tego było mało, w pewnym momencie Trump chciał pocałować swoją żonę w policzek, jednak kapelusz okazał się sporą przeszkodą, od której odbiło się jego czoło. Melania blado również wypadła na tle już ex pierwszej damy, Jill Biden, która wybrała na tę okoliczność strój cały w kolorze chabrowym.

Najmłodszy syn Trumpa pojawił się na zaprzysiężeniu ojca

Wśród obecnych na wydarzeniu nie mogło zabraknąć oczywiście najmłodszego syna Donalda i Melanii - Barrona, który jeszcze do niedawna rzadko był widywany u boku rodziców. 18-latek wybrał na tę okoliczność stosowny garnitur, a włosy zaczesał do tyłu. Co o nim wiadomo? Barron skończył Oxbridge Academy w Palm Bach i mimo młodego wieku już zaangażował się w politykę.

W lipcu 2024 roku założył firmę Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., która specjalizuje się w nieruchomościach. Co ciekawe, już w listopadzie została rozwiązana, jednak wiosną tego roku ma dojść do jej reaktywacji. Chłopak jest oczkiem w głowie rodziców. Gdy przed laty jego ojciec był prezydentem, nie prowadził życia publicznego, natomiast teraz, gdy jest już pełnoletni, niewątpliwie się to zmieni.

Ivanka Trump oczarowała stylizacją?

20 stycznia Donalda Trumpa wspierała również jego córka, Ivanka Trump, wraz z dziećmi. 43-latka zadała szyku w stylizacji w kolorze butelkowej zieleni, składającej się z sukienki, marynarki z paskiem w talii oraz toczka. Oprócz tego oczarowywała wszystkich szerokim uśmiechem, wyraźnie ciesząc się z ważnego momentu w życiu ojca. Podczas zaprzysiężenia pojawiły się również pozostałe dzieci Donalda i Melanii - Donald Trump Jr., Tiffany Trump i Eric Trump. Tiffany wybrała płaszcz z granatowymi wstawkami, a pozostali synowie, podobnie jak Barron, wybrali klasyczne garnitury.

Saul Loeb/Associated Press/East News

Matt Rourke/Associated Press/East News

CHIP SOMODEVILLA/AFP/East News

Matt Rourke/Associated Press/East News

Reklama

Zobacz także: Maciej Pela ucina plotki ws. rozstania z Agnieszką Kaczorowską: "Pojawiły się głosy, że to ja zdradziłem"