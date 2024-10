Doda wie, jak zrobić efekt "wow"! Artystka pojawiła się dziś na planie "Tańca z Gwiazdami" i skradła show. Kiedy pojawiła się na ściance wszyscy patrzyli tylko na nią. Doda oczarowała swoim wyglądem w białej sukience! Tylko spójrzcie na te zdjęcia. Królowa jest tylko jedna!

Doda cała na biało w "Tańcu z Gwiazdami"

Wystartował kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Wszystkie pary, które pozostały w programie, będą dziś walczyć o przejście do następnego odcinka tanecznego show. Dziś dojdzie do pierwszej takiej sytuacji w "Tańcu z Gwiazdami" i aż dwie pary pożegnają się z programem. Jak co tydzień na widowni nie brakuje gwiazd, które przyszły wspierać uczestników show. Tydzień temu Roksana Węgiel powróciła do "Tańca z Gwiazdami" i zabrała ze sobą odmienionego Kevina, a dziś w programie pojawiła się Doda! Dwa lata temu Doda wystąpiła dwa razy w finale "Tańca z Gwiazdami" i oczarowała swoim głosem, ale tym razem nie zaśpiewała, tylko usiadła na widowni.

Doda zaskoczyła wszystkich i pojawiła się dziś na planie "Tańca z Gwiazdami". W białej sukience wyglądała zjawiskowo!

Adam Jankowski/REPORTER

Doda jak zawsze błyszczała i wszyscy patrzyli tylko na nią. Piosenkarka pokazała się w krótkiej dopasowanej kreacji z ozdobnym kwiatem przy dekolcie. Look artystki uzupełniły białe szpilki i biżuteria: naszyjnik z księżycem i efektowne kolczyki. Doda wyglądała obłędnie i chętnie uśmiechała się do fotoreporterów.

Nie jest tajemnicą, że w ostatnich dniach gwiazda przeżywała trudne chwile. W mediach aż huczy o rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta, ale artystka konsekwentnie nie komentuje doniesień na ten temat.

Adam Jankowski/REPORTER

Podoba się Wam biały total look Dody? Naszym zdaniem artystka jak zwykle rozbiła bank i przyćmiła wszystkich!

Chcielibyście, żeby Doda zatańczyła w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Myślicie, że piosenkarka kiedyś zdecyduje się na udział w tanecznym show? To z pewnością byłoby coś! Co ciekawe Krzysztof Ibisz opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z Dodą i przyznał, że namawia ją na udział w show.

Ja namawiający @dodaqueen na udział w kolejnej edycji @tanieczgwiazdami napisał prowadzący ''Taniec z Gwiazdami''.

Gwiazda od razu odpowiedziała!

Chyba że z Tobą napisała Doda.

