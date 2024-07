W najnowszym numerze "Wprost" Karolina Korwin Piotrowska poświęciła obszerną część swojej kolumny odkryciu ostatnich miesięcy, czyli Luxurii Astaroth. Modelka szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu za sprawą wizyty w popularnym show Kuby Wojewódzkiego, gdzie swoimi wypowiedziami wzbudziła sensacją i... obrzydzenie. Przypomnijmy: Luxuria u Kuby: Jestem fenomenem

Dziennikarka "Magla towarzyskiego" nie ma najlepszego zdania o celebrytce. Wprost przyznaje, że najlepiej odnalazłaby się ona w branży porno oraz, że gotowa jest reklamować wszystko w zamian za gratisy i produkty. Całą wypowiedź możecie przeczytać tutaj. Luxuria nie pozostała jej dłużna - na swoim Facebooku w ostrych słowach skrytykowała Korwin zarzucając jej, że od dłuższego czasu atakuje młode gwiazdy. Oczywiście robi to w głośnym i typowym już dla siebie stylu.

Pani Karolino widzę, że poświęca mi Pani coraz więcej swojej uwagi. Nie za bardzo mnie to cieszy... Kiedyś Pani działalność była ambitna, godna uwagi i zainteresowania. Niestety od jakiegoś czasu atakuje Pani młode, piękne kobiety w sposób niegodny Pani poziomu i wykształcenia. Pani Karolinko, co się stało?? Czyżby odezwały się kompleksy starzejącej się, sfrustrowanej, niezbyt urodziwiej kobiety? Jak już dostanę tę rolę w pornolu, to wówczas chętnie zapoznam się z Pani opinią, wszak była Pani również krytykiem filmowym, a Pani obecne wypowiedzi i słownictwo są adekwatne do tej właśnie branży. A jak już się rozkręcę w tym biznesie, to może nawet Panią zatrudnię, bo jak słyszałam ostatnio, to finansowo dość słabiutko się powodzi... ale nie, jednak nie, bo Pani to nawet kijem nie chcą dotknąć i nie boją się mówić o tym publicznie. Z poważaniem, Luxuria Astaroth - pisze na swoim profilu.