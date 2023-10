Sylwia Bomba w ślad za innymi gwiazdami zdecydowała się na świąteczną sesję z córeczką. Internauci przyzwyczaili się do uroczych kadrów na tle choinki, w jednakowych piżamach oraz kubkiem gorącej czekolady, dlatego błękitna sceneria zupełni ich zaskoczyła. W komentarzach pojawiło się mnóstwo negatywnych słów, a fani stwierdzili, że gwiazda ubrała się nie stosownie, niebieski nie kojarzy się ze świętami, a zdjęcia są za bardzo poprawione w programie graficznym. Sylwia Bomba nie wytrzymała i odpowiedziała na przykre słowa!

Po trudnych miesiącach gwiazda "Gogglebox" zdecydowała się skupić na swojej karierze oraz córeczce, która jest dla niej najważniejsza. Sylwia Bomba kupiła luksusową willę, w której już niedługo zamieszka z Antosią, a w gorącym przedświątecznym okresie panie wybrały się na wspólną sesję zdjęciową.

Sylwia Bomba pokazała kadry ze świątecznej sesji zdjęciowej, a w komentarzach wybuchła prawdziwa burza. Fani nie mieli litości dla swojej ulubienicy, zarzucając jej zbyt wyzywający strój oraz nienaturalnie przerobione w programie graficznym zdjęcia.

- Mimo całej sypatii... Dziecko super, mama nie koniecznie.. trochę jak zimowa sesja z serii zdejmij ze mnie to niebieskie.. może do zdjęć z dzieckiem trochę mniej odkrywać? To dziecko ma być na pierwszym planie nie te kreacje..

Sylwia Bomba nie wytrzymała i zdecydowała się na mocną odpowiedź. W jej mediach społecznościowych pojawiła się relacja z komentarzem.

Mały komentarz odnośnie tej sesji:

1. Zakochałam się w scenografii Karoliny właśnie dlatego, że nie jest czerwona, jest inna, odrealniona i nierzeczywista niczym baśń. Cała sesja była zrealizowana w baśniowym klimacie.

2. Fotograf ma taki styl: lubi taki retusz. Tak obrabia swoje zdjęcia, ja nie chciałam ingerować w pracę i styl Karoliny. Może się to podobać lub nie.

3. Komentarze typu: za grube nogi, za stara jesteś do tej sukienki, sukienka jest nieodpowiednia do wieku albo figury? Ja codziennie na ulicy widzę masę kobiet, które są ubrane nieodpowiednio do wielu aspektów i nie zaczepiam ich mówiąc, żeby się przebrały. A dwa na instagramie codziennie oglądam kobiety nagie, półnagie, tylko w stringach albo bieliźnie leżące pod choinką... Nikt tam nie komentuje, że są za stare albo za młode żeby się rozbierać lub przebierać. Ja nie widzę w tej sukience nic gorszącego. Jest krótka ale jest piękna i baśniowa. Według mnie pasuje do całości. Komentarze odnośnie wieku naprawdę rozśmieszają mnie do łez. W którym wieku żyjemy? - napisała Sylwia Bomba.