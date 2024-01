Za nami wielkie emocje związane z sylwestrowymi koncertami. Na scenie "Sylwestra z Dwójką" zobaczyliśmy między innymi Marylę Rodowicz, Justynę Steczkowską, Roksanę Węgiel, Blankę czy Viki Gabor. Ostatnia z wymienionych artystek z pewnością na długo zapamięta swój sylwestrowy wykon, ponieważ podczas swojego występu z Liberem... zapomniała tekstu piosenki i trochę go pokręciła. Choć artystka próbowała wybrnąć z sytuacji, to jednak fani szybko wyłapali jej pomyłkę i mocno skrytykowali jej występ w sieci. Teraz Viki Gabor postanowiła odpowiedzieć hejterom i... nie gryzła się w język!

O wpadce Viki Gabor na "Sylwestrze z Dwójką" dziś mówią wszyscy. Przypomnijmy, że młoda gwiazda pojawiła się w duecie z Liberem i zastąpiła Sylwię Grzeszczak, śpiewając wielki hit „Co z nami będzie”. Niestety w pewnym momencie młoda piosenkarka zapomniała tekstu i choć próbowała to zatuszować, to jednak od razu dało się wyłapać, że śpiewa wymyślone na szybko słowa.

Kiedy rozpędzi się... znowu będzie, co z nami będzie... Świat rozpędzi się niebezpiecznie, co z nami będzie?

Choć z pomocą ruszył Liber, to jednak wpadka młodej artystki i tak odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Spora część widzów "Sylwestra z Dwójką" mocno skrytykowała wykon Viki Gabor i zarzuciła jej, że nie przygotowała się odpowiednio do występu. Teraz młoda gwiazda postanowiła dosadnie odpowiedzieć hejterom na ich mocną krytykę w jej stronę. Przy okazji 16-letnia piosenkarka udowodniła, że ma spory dystans do całej sytuacji.

Fani docenili dystans Viki Gabor do całej sytuacji i w komentarzach pod jej najnowszym postem na Instagramie, zostawili jej mnóstwo ciepłych słów.