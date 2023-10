Ostatnio głośno zrobiło się o Robercie Kozyrze, który nie gryząc się w język, powiedział, co myśli na temat karier Julii Wieniawy i Małgorzaty Rozenek. Dziennikarzowi nie podoba się praca gwiazd w telewizji. Nie krył rozczarowania faktem, że młoda piosenkarka dołączyła do jury "Mam talent", a Perfekcyjnej pani domu zarzucił brak kompetencji do prowadzenia programów na żywo. Założyciel Chilli Zet doczekał się odpowiedzi.

Małgorzata Rozenek ze spokojem reaguje na słowa Roberta Kozyry

Niedawno Robert Kozyra gorzko wypowiedział się o Julii Wieniawie i Małgorzacie Rozenek. Stwierdził, że druga z wymienionych pań "w mówieniu wali takie błędy, których nie popełniają już ludzie z maturą". Dziennikarz martwi się o poziom telewizji i uważa, że stacja zaprasza do współpracy niekompetentne osoby. W rozmowie z serwisem Plejada.pl Perfekcyjna pani domu odniosła się do krytyki. Gwiazda zachowała spokój i zrezygnowała z personalnych uszczypliwości. Przyznała, że przez lata nauczyła się znosić takie uwagi.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Już bardzo dawno nauczyłam się nie przejmować i nie słuchać opinii osób, które na mój temat się wypowiadają. To dla mnie normalne. [...] Taka jest cena popularności — powiedziała Plejadzie.

W dalszej części Małgorzata Rozenek stwierdziła, że jako osoba publiczna będzie wywoływała skrajne reakcje odbiorców i uważa to za normalne. Zaznaczyła, że jest skupiona na swojej pracy i nie przejmuje się krytyką.

Uważam, że jak jesteś osobą rozpoznawalną i robisz dużo, a ja niewątpliwie taką jestem i robię bardzo dużo, normalne jest, że to generuje pozytywne i negatywne emocje. Ja po prostu traktuję to jako element swojej pracy — dodała.

VIPHOTO/East News

Inaczej na słowa Roberta Kozyry zareagowała Julia Wieniawa. Młoda piosenkarka przyznała, że boli ją takie ocenianie i uważa, że dziennikarz przesadził. Jej zdaniem następnym razem powinien się głębiej zastanowić, zanim popsuje komuś nastrój swoją opinią. Warto przypomnieć, że Julia Wieniawa i Małgorzata Rozenek poprowadziły tegoroczny Top of the Top Sopot Festival.

Co myślicie o głośnej wypowiedzi Roberta Kozyry? Zgadzacie się z Małgorzatą Rozenek i Julią Wieniawą? A może uważacie, że dziennikarz ma trochę racji?

VIPHOTO/East News