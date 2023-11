Już 31 grudnia TVP jak co roku wyemituje sylwestrowy koncert połączony z występami największych gwiazd polskiej sceny rozrywkowej. To wydarzenie ma tylu swoich zwolenników, co przeciwników: niektórzy z zainteresowaniem obserwują wykonania dobrze znanych przebojów, inni zaś woleliby obejrzeć na scenie coś innego niż tylko dobrze znane, ale te same osobistości. Co na temat "Sylwestra Marzeń" sądzi Maciej Orłoś? W mocny sposób wyraził swoją opinię.

Maciej Orłoś ostro o "Sylwestrze Marzeń" w TVP

"Sylwester Marzeń", czyli koncert transmitowany przez TVP w ostatni dzień roku, to tradycja niemal taka sama jak "Kevin sam w domu" oglądany w święta Bożego Narodzenia. Transmisja występów na żywo gromadzi przed telewizorami szerokie grono Polek i Polaków, którzy decydują się spędzić w ostatni wieczór w roku właśnie słuchając dobrze znanych przebojów.

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że potwierdziły się pierwsze informacje o lokalizacji sylwestrowego koncertu. Jak się okazuje, będzie on właśnie w Zakopanem, a do wydziału budownictwa zakopiańskiego starostwa trafił wniosek o zezwolenie na budowę sceny na Równi Krupowej. Tymczasem do tych doniesień odniósł się ... Maciej Orłoś. Co o corocznym sylwestrowym wydarzeniu uważa były gwiazdor TVP?

Fajnie będzie! Marylka wystąpi, Edytka z Allankiem, Zenek, Viki Gabor i może nawet Justyna Steczkowska - wyliczał Maciej Orłoś.

W dalszej części wypowiedzi Macieja Orłosia zrobiło się już tylko bardziej politycznie. Dziennikarz przyznał, że mimo zmiany władzy w TVP nie czuć powiewu zmian, które - jego zdaniem - powinny nastąpić.

Wyobrażacie sobie, że będzie już nowy rząd, a w telewizji polskiej stare porządki i na scenie z Zakopanem sylwestrowy koncercik, jak gdyby nigdy nic, prowadzony przez Tomka Kammela, Idę Nowakowską, Olka Sikorę… - komentował Maciej Orłoś.

Artur Barbarowski/East News

Jak na wpis Macieja Orłosia o sylwestrowym koncercie w Zakopanem zareagowali fani? Duża część komentujących zrozumiała intencję dziennikarza i przychylnie podeszła do jego wypowiedzi.

Panie Maćku, no perełka!

Brawo. Coś z tym trzeba zrobić

Zgadzam się!

A Wy, jakie macie podejście do słów Macieja Orłosia i Sylwestra w TVP? Przypomnijmy, że dziennikarz rozstał się z "Teleexpresem" w 2016 roku i po zmianie władzy widzowie nie mogli go już oglądać na antenie Telewizji Polskiej.

