Jak informują media, Paulina Smaszcz nie jest już szefową marketingu i PR w jednej z firm, z którą do niedawna współpracowała. Co się stało?

W ciągu ostatnich tygodni Paulina Smaszcz wywołała niemałe zamieszanie w mediach. W dużej mierze to dzięki niej Polska oficjalnie dowiedziała się o romansie Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Dziennikarka wielokrotnie uderzała w byłego męża i jego nową partnerkę, przy okazji wspierając Marcina Hakiela. Jak się okazało, był to dopiero początek afery kobiety-petardy, która później wdała się w medialny konflikt z Izabelą Janachowską i Iwoną Pavlović. Zarówno gwiazdy, jak i internauci sugerują, że Paulina Smaszcz już dawno się zapędziła i może na tym jedynie stracić. Portal Wirtualnemedia.pl poinformował właśnie, że dziennikarka pożegnała się z wysokim stanowiskiem. Czyżby to pierwsze konsekwencje wybuchowej osobowości byłej żony Macieja Kurzajewskiego? Paulina Smaszcz przestała być szefową w jednej z firm Po ostatnich wydarzeniach Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już zmęczeni aferą z Pauliną Smaszcz . Dziennikarce udało się też zaburzyć spokój Izabeli Janachowskiej, która wypoczywała na urlopie razem z mężem i synkiem. Emocje musieli ostudzić prawnicy Krzysztofa Jabłońskiego. Czy odważne wypowiedzi odbiją się dziennikarce czkawką? Jak przekazał serwis Wirtualnemedia.pl, Paulina Smaszcz przestała być związana z firmą JLL Polska. Pełniła w niej funkcję szefowej marketingu i PR. Zobacz także: Paulina Smaszcz reaguje na komentarz o ślubie Marcina Hakiela! "Życzę mu szczęścia" Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal, Paulina Smaszcz pracowała w wymienionej firmie doradczej od maja br. Poprzez kreatywną i nowoczesną komunikację w kanałach cyfrowych dziennikarka miała odpowiadać za wsparcie strategicznej transformacji firmy. - Paulina ma holistyczne spojrzenie na kierunek ostatnich zmian rynkowych oraz trendy ESG, co pozwoli jej aktywnie zaangażować się w realizowanie misji JLL oraz...