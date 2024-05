Iza Macudzińska zyskała popularność w programie "Królowe życia". Była jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci, a to wszystko przez jej wygląd. Macudzińska nigdy nie kryła, że zrobiła sobie operację biustu i interesuje się medycyną estetyczną, co oczywiście nie wszystkim internautom się podoba. Teraz Izabela Macudzińska wybrała się na rodzinne wakacje z mężem i córką, z których dodała zdjęcie, a w sieci zawrzało!

Izabela Macudzińska przebywa obecnie na wakacjach w Turcji, na które wyleciała z mężem, córką oraz znajomymi. Fani Izy mogą liczyć na jej dużą aktywność w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się kadrami z urlopu. Kobieta postanowiła wstawić do sieci odważne zdjęcie w bikini, a w komentarzach nastała burza! Okazuje się, że niektórzy zarzucają jej retuszowanie zdjęć, sztuczność, a nawet kwestionują sposób wychowywania jej córki- Elizy.

Byłaś taka piękna, a teraz? Kopiuj wklej jak inne sztuczne panny. Plus- co Ty przekazujesz córce? Po co Ci te operacje, a potem i tak filtry!

Iza Macudzińska nie pozostała dłużna i od razu odpisała jednej z internautek:

Co przekazuje to, że ma być sobą i nie przejmować się tym co mówią i myślą inni! Że ma robić to co chce, a nie to co chcą inni!

- czytamy.