Maja Hyży na zdjęciach paparazzi to rzadkość. Tym razem jednak udało się uchwycić fotoreporterom Maję Hyży w dość niecodziennej sytuacji. Tych zdjęć piosenkarka nie opublikowałaby sama. Gwiazda brała udział w sesji zdjęciowej, korzystając z pięknej pogody i pozowała w najlepsze. W pewnym momencie przyszedł czas na zmianę stylizacji. I tu pojawił się problem. Zobaczcie sami, co się dalej wydarzyło!

Reklama

Maja Hyży przebiera się na środku ulicy. Zdjęcia paparazzi

O Mai Hyży w ostatnim czasie nie jest zbyt głośno. Piosenkarka na jakiś czas zniknęła z mediów, ale na Instagramie nadal chętnie pokazuje kadry ze swojego życia i widać, że nadal koncertuje, bierze udział w sesjach i pokazach, a także od czasu do czasu publikuje zdjęcia swoich dzieci. W tym roku Maja Hyży skończy 35 lat i obecnie jest w związku z Konradem Kozakiem. Piosenkarka ma na swoim koncie rozwód z Grzegorzem Hyży. Para wzięła ślub w 2011 roku, a Maja Hyży miała wtedy niespełna 22 lata.

Reklama

Okazuje się, że ostatnio czujne oko paparazzi przyłapało Maję Hyży na jednej z modnych warszawskich ulic podczas sesji zdjęciowej. Piosenkarka prezentowała niezwykle kobiece sukienki, ale w pewnym momencie pojawił się problem... Maja Hyży musiała przebrać się i zrobiła to na środku chodnika. Gwiazda sprawnie założyła drugą sukienkę. Trzeba przyznać, że takie zdjęcia to rzadkość i piosenkarka zdecydowanie sama by ich nie opublikowała. Zobaczcie, jak to wyglądało!