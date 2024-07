Luxuria Astaroth z pewnością ma powody do radości - z mało komu znanej modelki urosła do rangi jednej z najpopularniejszych celebrytek w naszym kraju. Jej szokujące wypowiedzi i zachowanie wzbudzają kontrowersje i sprawiają, że wszyscy o niej mówią, a ona sama czerpie z tego profity. Na swoim koncie ma już kampanię reklamową dla znanej marki oraz alkohol z własną podobizną. Przypomnijmy: Luxuria zarabia na swoich skandalach

Reklama

Szybka kariera i wulgarne zachowanie sprawiły, że zdobyła tyle samo zwolenników, co przeciwników. Na Facebooku powstał nawet specjalny profil "Beka z Luxurii Astaroth", który w ciągu kilku dni zyskał ponad 100 tysięcy lajków. Dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska słynąca z ostrych opinii, również nie darzy sympatią młodej celebrytki. W swojej rubryce we "Wprost" w bardzo dosadny sposób skomentowała postać Luxurii i jej grę aktorską, przy okazji znajdując dla niej odpowiednie miejsce w show biznesie.



Widziałam film "Obietnica" oraz teledyski Donatana i wiem jedno - jest zapewne wiele pogłębionych psychologicznie ról w filmach porno, w których Luxuria i jej pseudonim mogą się przydać. Tylko, że to podobno ciężka praca, do tego fizyczna, a tej podobno to dziewczę się brzydzi - pisze.

Dziennikarka odniosła się również do słów modelki, która stwierdziła, że nie ma czasu na szkołę, bo ma wiele ciekawszych rzeczy do zrobienia. Zdaniem Korwin po tym jak przeczytała na blogu Freestyle Voguing ofertę współpracy z Luxurią, doszła do wniosku, że szkoła już nie jest jej potrzebna.



Widziałam e-mail z ofertą współpracy dla Luxurii polegającą na tym, że panna jedzie do Cannes i może tam zareklamować polskie firmy i ich logotypy. Oto prawda o polskim show-biznesiczku. To erotyczny obwoźny sklepik usługowy. I to wszystko w barterze, za bilet i hotel - zakończyła.

Ciekawe, co na to sama zainteresowana, która do tej pory ceniła sobie postać dziennikarki, a przynajmniej tak twierdziła...

Zobacz: Luxuria piła swoją krew? Modelka nie przestaje zaskakiwać

Zobacz także

Reklama

Luxuria w kampanii dla popularnej marki: