Niedawno Caroline Derpienski sprawdzała się w nowej roli projektantki mody, pokazując swoją nową kolekcję podczas gali w Warszawie. Tymczasem Aneta Glam zarzuciła modelce, że ubrania, które włączyła do pokazu były ... zamówione na popularnej stronie z odzieżą! Co na to Caroline Derpienski? Jest stanowcza odpowiedź.

Caroline Derpienski ostro odpowiada Anecie Glam

Choć Caroline Derpienski ma sobą udany pokaz mody, wydarzenie nie odbyło się bez cienia skandalu. Niedawno Aneta Glam zarzuciła modelce, że ubrania wykorzystane w pokazie pochodzą z popularnego butiku internetowego, co jest sprzeczne z ideą projektowania oryginalnych ubrań, a tym bardziej z ekologicznym podejściem do mody. Co więcej, "żona Miami" przedstawiła dowody na taki stan rzeczy.

Na odpowiedź Caroline Derpienski nie trzeba było długo czekać. Modelka i projektantka natychmiast zareagowała na słowa Anety Glam i nie przebierała przy tym w słowach!

W tej fabryce nie ma gotowych rzeczy. Jest to ''fabric'' do złożenia, zszywania, klejenia. To, co widzicie na manekinach, jest to jedynie naszywka, którą musisz naszyć albo na przezroczysty materiał, albo na jaki chcesz. No ja przepraszam, ale nie urodzę ci materiału. To trzeba kupić, więc zajmij się swoim życiem i sama coś pierwszy raz w życiu zrób, w wieku 60 lat. Ja naszywki, materiały i inne pierdoły będę kupować, bo gdzie mam je zdobyć, mam je urodzić? - zwróciła się do Anety Glam Caroline Derpienski.

Instagram @carolinederpienski

W dalszej części wpisu Caroline Derpienski modelka pokusiła się o... nazwanie Anety Glam "babcią". Przypomnijmy, że nie to nie pierwszy raz, gdy 23-latka zwraca się do celebrytek w ten sposób - jakiś czas temu właśnie tak określiła Katarzynę Nosowską.

Babcia w sklepie z materiałami nigdy nie była i nie rozumie, że materiały i naszywki już gotowe się kupuje i z tego robi się, co chce. Żałosne. Pokaż w końcu, że całe życie nie żyjesz z facetów, chociaż żyjesz, tylko zrób coś sama pierwszy raz. Pokaż jakiś talent, a nie tylko talent do wydawania biednego dziadka pieniędzy - kontynuowała Caroline Derpienski.

Instagram @carolinederpienski

W swoim oświadczeniu Caroline Derpienski wyjawiła również swoje dalsze plany w kontekście projektowania ubrań - wprost pisze, że planuje współpracować z takimi gwiazdami, jak Beyonce!

Ja również w swojej karierze ubiorę Beyonce, bo już obrałam do tego drogę i stworzę kreację z różnych naszywek, bel materiałów i kryształków, co tylko chcę - zastrzega. To wszystko wygląda tak, jakby babcia dziwiła się, że materiał trzeba gdzieś kupić, a nie, że magicznie pojawia się w domu do szycia. To takie zdziwienie u niej, jakby powiedzieć, że obrazy maluje się farbami i trzeba kupić farby. No, ale jak ktoś nic w życiu nigdy nie robił, to wiadomo, że jest niedoedukowany - dodała Caroline Derpienski.

Co na to Aneta Glam? "Żona Miami" do tej pory nie zdążyła zabrać głosu w sprawie. Odpowiedź będzie równie mocna?

Instagram @anetaglam