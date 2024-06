Za nami muzyczny festiwal w Opolu, który jak nigdy dotąd wzbudził wiele skrajnych emocji. Jako prowadząca zadebiutowała Kayah, co nie wszystkim przypadło do gustu. Było również głośno o stylizacjach gwiazd, ale teraz okazuje się, że nie to budziło największą kontrowersję. Maryla Rodowicz postanowiła zarzucić Adamowi Sztabie zły dobór aranżacji utworów, a muzyk nie pozostał jej dłużny. Zobaczcie, co powiedział kompozytor.

Maryla Rodowicz nie wystąpiła w tym roku na festiwalu w Opolu, jednak bacznie obserwowała artystów, którzy otrzymali zaproszenie na tegoroczną edycję imprezy. Po zakończonych koncertach Rodowicz postanowiła podsumować swoje odczucia względem występów. Niestety najbardziej oberwało się Adamowi Sztabie, który jest polskim kompozytorem, pianistą, aranżerem, dyrygent i producentem muzycznym. Wokalistka w ostrych słowach przyznała, że aranżacje do niektórych utworów były karygodne:

Muszę napisać, co myślę o aranżacjach znanych hitów. Muszę, bo się uduszę . Boże, kto wpadł na pomysł, żeby dać debiutantom do zaśpiewania Niemena. To nie jest repertuar do śpiewania przez innych wykonawców. Nie i jeszcze raz nie. To jest po prostu za trudne, niemelodyjne, a już karalne powinny być próby aranżowania na nowo, niby współcześnie, odważnie, na ogół strasznie. Taki zadowolony z siebie aranżer pompuje swoje ego, pisząc nutki kompletnie nieprzystające do melodyki starych kawałków. Po co, ja się pytam. Już wcześniej się wierciłam na kanapie, słuchając nowych aranżacji piosenek Zbyszka Wodeckiego na festiwalu Polsatu w Sopocie. Już, już publiczność myślała, że no, teraz zaśpiewamy razem, a tu figa. Siedząc na kanapie wznosiłam oczy do nieba i mówiłam, Zbyszku przepraszam cię za ten akt wandalizmu

- napisała Maryla Rodowicz na swoich social mediach.