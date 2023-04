"Love Island 7": Widzowie miażdżą Adama, Doda również nie przebiera w słowach! 

Fani "Love Island 7" nie wierzą w szczerość uczuć Adama do Marty. Kiedy uczestniczka chciała opuścić show, ten zaprotestował.

Uczestnikiem, który wzbudza największe emocje w "Love Island 7", z pewnością jest Adam. Jego zachowanie, zwłaszcza w ostatnich odcinkach show, wzbudza mieszane uczucia wśród widzów, którzy nie do końca wierzą w jego przemianę i uczucia do Marty. Oliwy do ognia dodała ostatnia sytuacja, kiedy nie chciał opuścić programu, mimo takiej propozycji jego partnerki. Fani show nie szczędzą mu gorzkich słów.

Doda miażdży Adama z "Love Island 7"

Wielkimi krokami zbliża się finał "Love Island 7", a to oznacza, że w grze zostało już tylko kilka par. W wyniku głosowania uczestników (którzy mieli wskazać parę z najmniejszą według nich szansą na miłość) w ostatnim odcinku z show odpadli Ola i Michał. Jeszcze przed głosowaniem Marta chciała namówić Adama, żeby to oni zrezygnowali z programu, skoro są w sobie zakochani. Adamowi ta propozycja wyraźnie nie przypadła do gustu:

Marta spojrzała się na mnie i się zapytała czy odchodzimy. Byłem w szoku. Dobrze się tu czuję, i chciałbym spędzić tutaj jeszcze czas - mówił Adam przed kamerę, wcześniej zaś żartował z Martą: Jeszcze w Polsce zimno - zażartował.

Na reakcję widzów nie trzeba było długo czekać.

Widzowie "Love Island 7" od jakiegoś czasu ostro oceniają postawę Adama, nie wierząc w to, że szczerze zakochał się w Marcie. Według wielu widzów chce on dojść do finału za wszelką cenę, stąd jego nagła przemiana w ostatnich odcinkach show. Niedawno oberwało się nawet produkcji i Karolinie Gilon za faworyzowanie Adama i Marty! Po wczorajszym odcinku nie jest łagodniej.

Produkcja stara się i stara wybielać Adasia 🙈ale uwielbiam czytać komentarze i na szczęście nikt w to nie wierzy 😆

Marta to tam chyba odlicza dni do końca programu 😂

Śmiać mi się chce bo widzowie nie chcą Adama a pokazują go najwięcej i jeszcze daja do kryjówki 😂

PRODUKCJO skończcie już z promowaniem ich, nikt nie wierzy w te miłość, nie manipulujcie widzami

Głos zabrała także Doda, wielka fanka "Love Island". Jedna z internautek zakpiła z wrażliwości Adama, artystka tylko to potwierdziła wymownym komentarzem:

Kto by pomyślał, że Adam taki wrażliwy się zrobi pod koniec sezonu 😂 wrażliwy na pogodę „zimną Polskę”😁 - zażartowała Doda.

Wychodzi na to, że Adamowi nie wierzy naprawdę większość fanów i widzów show. A Wy?

