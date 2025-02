Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli małżeństwem przez ponad 20 lat. Para pobrała się w 1996 roku i wspólnie wychowywała dwóch synów: Franciszka i Juliana. Oboje związani są z mediami – Maciej Kurzajewski to znany polski dziennikarz i prezenter telewizyjny, natomiast Paulina Smaszcz jest dziennikarką, specjalistką ds. komunikacji oraz trenerką personalną w zakresie rozwoju zawodowego. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w styczniu 2020 roku.

Maciej Kurzajewski oskarżony przez Paulinę Smaszcz

W szóstym odcinku programu "Królowa przetrwania" Paulina Smaszcz podzieliła się osobistymi doświadczeniami związanymi z rozstaniem z Maciejem Kurzajewskim. W emocjonalnej wypowiedzi oskarżyła byłego męża oraz ich starszego syna, Franciszka, o wyśmiewanie jej stanu zdrowia po powrocie ze szpitala. Smaszcz twierdziła, że obaj wymieniali między sobą zdjęcia ukazujące jej niedołężność, co skłoniło ją do złożenia pozwu rozwodowego.

Moi synowie, zwłaszcza mój starszy syn, z tatą wymieniali zdjęcia, jak nie mogłam jeść, nie mogłam się myć, jak chodziłam, ciągnąc nogę... Oni się z tego śmiali - powiedziała Paulina Smaszcz.

Ja wtedy powiedziałam, że składam papiery rozwodowe, bo nie jestem w stanie tego zaakceptować. Najgorsze zdjęcie było takie, jak próbowałam sama pójść do toalety i ciągnęłam nogę za sobą i sikam, i mam nogę wykrzywioną. Oni się z tego wyśmiewali, że 'ikona mody, wielka Paulina Smaszcz', że ludzie powinni zobaczyć, jak naprawdę funkcjonuję i wyglądam - dodała była żona Macieja Kurzajewskiego.

Pod koniec wypowiedzi Paulina Smaszcz wyjawiła, że to rzekomo dlatego powiedziała, że, nawet gdyby Kurzajewski wrócił do niej na kolanach, to osobie, która ją tak potraktowałaby, nie wybaczyła nigdy.

Maciej Kurzajewski odpowiedział Paulinie Smaszcz

Maciej Kurzajewski odniósł się do tych zarzutów, podkreślając, że nie zamierza publicznie omawiać spraw rodzinnych. Zaznaczył jednak, że nie pozwoli, aby jego rodzina, synowie, narzeczona ani on sam cierpieli z powodu tych oskarżeń. Dodał również, że w związku z tą sytuacją toczą się już odpowiednie postępowania sądowe i prokuratorskie. Warto przypomnieć, że Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski rozwiedli się w styczniu 2020 roku po ponad 20 latach małżeństwa. Obecnie Kurzajewski jest związany z Katarzyną Cichopek, z którą oficjalnie ogłosił związek jesienią 2022 roku

Nigdy nie wynosiłem spraw rodzinnych na publiczne forum. Nadal zamierzam tak robić. Natomiast nie pozwolę, żeby moja rodzina, moi synowie, moja narzeczona i ja cierpieli z tego powodu i nadal zamierzam tak robić. Natomiast sprawy sądowe, które wniosłem już się toczą, tak jak i sprawy w prokuraturze - zdradził Faktowi Maciej Kurzajewski.

Maciej Kurzajewski i jego obecny związek z Katarzyną Cichopek

Maciej Kurzajewski po rozstaniu się z Pauliną Smaszcz związał się z aktorką i prezenterką Katarzyną Cichopek. Związek Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek stał się publicznie znany jesienią 2022 roku, choć media spekulowały o ich bliskiej relacji już wcześniej. Para poznała się podczas pracy w Telewizji Polskiej, gdzie wspólnie prowadzili program "Pytanie na Śniadanie". Ich profesjonalna współpraca z czasem przerodziła się w relację prywatną.

Pomimo medialnego szumu, Katarzyna i Maciej starają się chronić swoją prywatność. Regularnie jednak dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych, pokazując swoje podróże i codzienne życie. Nadal współpracują zawodowo, co dodaje wyjątkowego charakteru ich relacji.

Związek Cichopek i Kurzajewskiego to przykład relacji, która zrodziła się w pracy i przetrwała pomimo burz.

