Luxuria Astaroth szturmem zdobyła polski show-biznes i z nikomu nieznanej dziewczyny, która ubijała masło w teledysku Donatana stała się celebrytką numer jeden w naszym kraju. Wystarczyła jedna wizyta w programie Kuby Wojewódzkiego, żeby cała Polska mogła ją bliżej poznać. Każdy dzień przynosi nowe doniesienia z życia modelki, a ona sama czerpie z tego profity, bo jak sama mówi - chce mieć pieniądze, ale nie chce pracować. Przypomnijmy: Internauci oburzeni. Luxuria najgorszym gościem w historii programu?

Nie każdy wie, że poza modelingiem, dzięki któremu została twarzą znanej marki odzieżowej, Luxuria zajmuje się również sprzedażą alkoholu... z własną podobizną. Butelkę whisky wraz z piersiówką, którą zdobi jej fotografia podarowała Kubie. Produkt jest ogólnodostępny, ale jego cena z pewnością nie zachęca do zakupu. Za butelkę alkoholu ze zdjęciem i podpisem Luxurii zapłacić musimy 190 złotych, sama piersiówka to wydatek rzędu ponad 60 złotych. Produkty sprzedawane są w limitowanych ilościach, co ma podnieść ich rangę.

Na swoim profilu modelka pochwaliła się, że dzięki wizycie w TVN-ie towar schodzi jak ciepłe bułeczki:

postanowiłam podziękować wszystkim hejterom za ich poświęcony czas na pisanie, no i fanom którzy kupili już ponad 100 butelek mojego whisky ???? dzisiejszy zwrot akcji jeszcze bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, ze bywa iż Soba zdumiewam Siebie - napisała na swoim profilu

Zachęciła was do zakupu?

