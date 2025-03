"Nasz Nowy Dom" to jeden z najchętniej oglądanych programów w Polsce, który nieustannie wzrusza widzów. Każdy odcinek to wyjątkowe historie rodzin w potrzebie i spektakularne metamorfozy domów. Wielu widzów zastanawia się, jak to możliwe, że remont trwa zaledwie pięć dni. Elżbieta Romanowska postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i zdradziła kulisy programu. Co nam wyznała?

Już dziś, 6 marca, widzowie zobaczą premierowy odcinek nowego sezonu "Naszego Nowego Domu"! Elżbieta Romanowska przed naszą kamerą zdradziła, czego możemy się spodziewać w nadchodzących odcinkach i odniosła się do wątpliwości widzów dotyczących ekspresowych remontów. Czy rzeczywiście da się odnowić dom w pięć dni? Jej odpowiedź jest jednoznaczna.

Ja chociażby nie wiem, jak bym zapewniała, że remont naprawdę trwa pięć dni, to zawsze słyszę: 'jasne, no co ma innego powiedzieć'. Więc, Szanowni Państwo, jeżeli jesteście niedowiarkami, to Was bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w castingu na nowego członka ekipy budowlane

- oznajmiła przed naszą kamerą.