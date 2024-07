1 z 13

Alicja Ruchała to top modelka, która zdobyła dużą popularność w Rosji i w Turcji. Regularnie pojawia się na okładkach tamtejszych wydań Elle czy Harper's Bazaar, Polka marzy też o karierze muzycznej, dlatego postanowiła wystartować w krajowych preselekcjach do konkursu Eurowizji! Zgłosiła już nawet piosenkę "No Longer Want You".

Alicja Ruchała piosenką na Eurowizję 2017

Posłuchajcie i oceńcie, czy modelka ma szansę przejść do ścisłej dziesiątki, które powalczy o wyjazd na Eurowizję 2017 jako kandydatka Polski?

Kim jest Alicja Ruchała?

Alicja Ruchała nie ma chłpaka i robi za granicą sporą karierę. Jest najbardziej znana w Los Angeles i w Turcji. Było o niej u nas głośno podczas tegorocznej gali amfAR na czerwonym dywanie w Cannes, gdzie Ruchała przechadzała się po czerwonym dywanie obok takich gwiazd jak Vanessa Paradis, Irina Shayk, Paris Hilton czy Katy Perry. Na 23. Gali Cinema Against AIDS Alicja Ruchała zrobiła furorę w kwiecistej sukience projektu Zuhaira Murada. A na pokazie filmu The Last Face wystąpiła w misternie zdobionej złotej kreacji. Obie kreacje były szeroko omawiane w mediach, nie tylko w polskich, ale również zagranicznych!

Ruchała nie jest jeszcze bardzo znana w Polsce, ale może dzięki preselekcjom do Eurowizji będzie. Na razie oficjalnie swoje utwory na konkurs zgłosili też Mateusz Maga "First kiss" oraz Arek Matuszak.

