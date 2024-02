W miniony poniedziałek oficjalnie poznaliśmy naszego reprezentanta na Eurowizję 2024. Jak się okazało, już w maju na scenie w Malmo wystąpi młodziutka artystka Luna, która zaśpiewa utwór "The Tower". Ze względu na to, że o Lunie dopiero zaczyna być głośno, a tegoroczne preselekcje odbywały się wewnętrznie (bez koncertu najlepszych kandydatów), wielu fanów zastanawia się, jak naprawdę śpiewa 24-latka. My to już wiemy, bo w sieci krąży wideo z jej wykonaniem "na żywo" właśnie utworu "The Tower". Jak sobie poradziła? Zobaczcie sami!

Eurowizja 2024: Jak naprawdę śpiewa Luna?

Gdy tylko media obiegła wieść, że to Luna jedzie na Eurowizję 2024, w sieci zawrzało! Choć pojawiło się wiele ciepłych słów i gratulacji ze strony fanów, to jednak nie zabrakło też fali krytyki, bo jak wiadomo, faworytką wielbicieli konkursu była Justyna Steczkowska. Jury zadecydowało jednak, że to Luna pojedzie do Malmo i teraz naszym zadaniem jest wspierać naszą reprezentantkę i mocno jej kibicować! Tym bardziej że Luna to naprawdę bardzo uzdolniona artystka, która świetnie sobie radzi z występami live. Poniżej możecie zobaczyć nagranie z występu "na żywo", na którym możemy usłyszeć naszą reprezentantkę z jej eurowizyjnym utworem.

Luna śpiewa czysto i potrafi przekazać publiczności naprawdę fantastyczną energię i emocje. To bardzo dobry znak przed jej występem na Eurowizji, a jeśli do tego dodamy jeszcze wyjątkowe show, to raczej spokojnie możemy liczyć na wyjście z półfinału i dobry rezultat w finale. Luna w rozmowie z dziennikarzem portalu eurowizja.org zdradziła, że na eurowizyjnej scenie chce zaprezentować coś, co będzie odbiegało od teledysku do utworu "The Tower". Być może zachowa jedynie niektóre jego elementy, ale w swojej wizji stagingu Luna widzi przede wszystkim światła i ruch.

A Wy, co myślicie o piosence naszej reprezentantki? Wróżycie jej sukces na Eurowizji? Podoba się Wam, jak Luna śpiewa "na żywo"?