Mateusz Maga nagrał piosenkę! W sieci pojawił się jego singiel "First Kiss", z którym być może zgłosi się na Eurowizję 2017! Jak podoba się Wam piosenka tego androgenicznego uczestnika "Top Model"? Czy Mateusz ma szansę na karierę?

Do 20 stycznia polscy artyści mogą zgłaszać swoje propozycje na Eurowizję 2017. TVP wybierze od 5 do 10 wykonawców, którzy wezmą udział w polskich preselekcjach już 11 lutego. Czy wśród nich będzie Mateusz Maga:

Yeeeah…. Tak! Stało się…! Zaczynam 2017 rok z moim pierwszym utworem. First song… First Kiss! To niesamowite uczucie - zwłaszcza dla mnie jako modela! [...] Uważam, że warto podejmować próby, warto narzucać sobie cele do ich realizacji…. Przede mną okres wielu zajęć, warsztatów woklanych, dzięki którym chcę rozwijać. Miło mi czytać jak coraz częściej dostaje wiadomości, że jestem dla Was motywacją do realizacji celów! Warto kochać to co się robi i spełniać się w kilku płaszczyznach! Wiadomo, że zawsze pojawiają się różne opinie… wiele osób często odgórnie przekreśla kogoś… ale pamiętajcie nigdy nie rezygnujcie z tego do czego dążycie pomimo opinii innych! Tego Wam życzę w tym 2017 roku! - pisze Mateusz na swoim profilu.