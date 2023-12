Wielki finał Miss Intercontinental 2023 odbędzie się już dziś wieczorem - Polskę reprezentować będzie 23-letnia Kornelia Gołębiewska, która ma już spore doświadczenie w tym obszarze! Gala odbędzie się w Egipcie, a reprezentantka Polski powalczy z przedstawicielkami kilkudziesięciu innych krajów. Ma szansę na zwycięstwo?

Reklama

Miss Intercontinental 2023: Kim jest Kornelia Gołębiewska?

Miss Intercontinental to prestiżowy konkurs, w wyniku którego wybierana jest najpiękniejsza przedstawicielka rywalizujących ze sobą krajów. W tym roku finał plebiscytu odbywa się 15 grudnia w Egipcie, a w gronie kandydatek do międzynarodowego tytułu znalazła się również Polka. Już wkrótce stanie się jasne, czy 23-letnia Kornelia Gołębiewska pokona rywalki i wróci do Polski z nie lada wyróżnieniem!

Zmagania w Egipcie to nie pierwszy konkurs, w którym bierze udział Kornelia Gołębiewska. 30 czerwca tego roku 23-latka zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia 2023, co umożliwiło jej startowanie w konkursie międzynarodowego szczebla. Czy i tym razem odniesie sukces?

Zobacz także: Wielkie poruszenie po występie Polki na Eurowizji Junior. W sieci aż wrze

Prywatnie Kornelia Gołębiewska jest studentką psychologii w biznesie i architektury krajobrazu. Co ciekawe, jej hobby jest ... motoryzacja.

Uwielbiam fotografować i nagrywać naturę. Mam w telefonie ponad 40 tysięcy zdjęć i 6 tysięcy wideo, które w większości są o tej tematyce. Później relaksuje mnie montowanie tych filmów. W wolnym czasie lubię chodzić na długie spacery z moim psem, trenować z nim (jeździć na szkolenia), uczyć go nowych rzeczy. Odpręża mnie samotna jazda autem, najczęściej włączam wtedy ulubioną muzykę i czas się dla mnie zatrzymuje - mówi o sobie Kornelia Gołębiewska.

Kurnikowski/AKPA

Karolina Gołębiewska jest aktywną użytkowniczką Instagrama, gdzie zgromadziła ponad 23 tysiące obserwujących. Regularnie publikuje też informacje o kolejnych wydarzeniach i konkursach, w których bierze udział. My trzymamy mocno kciuki za zmagania podczas Miss Intercontinental 2023! Czekacie na werdykt?

Reklama

Zobacz także: Plebiscyt "Gwiazdy Party". Wybierz artystkę/artystę 2023 roku. Zagłosuj!