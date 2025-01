To jest już pewne, Justyna Steczkowska będzie walczyć o wyjazd na tegoroczną Eurowizję. W miniony wtorek Telewizja Polska zaprezentowała listę finalistów krajowych preselekcji, a wśród nich nie zabrakło właśnie Justyny Steczkowskiej, która do konkursu zgłosiła swoją piosenkę "Gaja". Teraz artystka w rozmowie z Party.pl zdradziła, dlaczego tak naprawdę zgłosiła się na Eurowizję. Wcale nie chodzi o zwycięstwo?

Już 14 lutego 2025 roku odbędzie się finał krajowych preselekcji przed Eurowizją. To właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie reprezentował nasz kraj podczas tegorocznego konkursu. Na liście artystów, którzy powalczą o wyjazd na Eurowizję 2025 znaleźli się: Kuba Szmajkowski, DARIA MARX, MARIEN, Justyna Steczkowska, CHRUST, Dominik Dudek, TYNSKY, Sonia Maselik, Sw@da x Niczos oraz Janusz Radek.

Justyna Steczkowska ma szansę pojechać na Eurowizję z piosenką "Gaja", która pochodzi z płyty artystki WITCH Tarohoro. Czy gwiazda wygra preselekcje i weźmie udział w międzynarodowym konkursie? Tego dowiemy się już za kilka tygodni. Teraz posłuchajcie, dlaczego tak w ogóle artystka chce wziąć udział w Eurowizji. Nie chodzi tylko o wygraną!

Bardzo mi zależy na tym żeby płyta ''WITCH Tarohoro'' dotarła do ludzi ze względu na to, że jak dla mnie, na tym etapie rozwoju jako człowiek jestem, że - myślę,że to jest ważne w ogóle dla ludzi - zrozumieć czym jest człowiek w kontekście wszechświata tutaj na ziemi, a ta płyta o tym opowiada. Dlatego tak bardzo chciałabym żeby ludzie sięgnęli po tę płytę dzięki temu, że jedna z piosenek jest również w Eurowizji

Justyna Steczkowska wyznała przed naszą kamerą.