W Telewizji Polskiej trwają intensywne przygotowania do dzisiejszego finału preselekcji do Eurowizji 2025. Stacja w mediach społecznościowych udostępniła ekskluzywne materiały z prób wszystkich kandydatów, ukazując kulisy ich występów. Fani mogą zobaczyć, jak prezentują się ich faworyci tuż przed wielkim koncertem. Największe emocje wzbudził jednak fragment z próby Justyny Steczkowskiej do preselekcji, a fani piszą tylko o jednym!

Reklama

Justyna Steczkowska faworytką preselekcji na Eurowizję?

Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej doświadczonych wokalistek na polskiej scenie muzycznej. Jej udział w preselekcjach do Eurowizji 2025 od samego początku budzi ogromne zainteresowanie. Wielu ekspertów uważa, że jej wyjątkowy głos i sceniczna charyzma mogą zapewnić Polsce wysoką pozycję na konkursie w maju.

Utwór "Gaja", który zaprezentuje wokalistka, wyróżnia się oryginalnym brzmieniem i mistycznym klimatem. Steczkowska już wcześniej podkreślała, że jej piosenka to opowieść o naturze, emocjach i sile kobiecości. W sieci pojawiły się pierwsze nagrania z prób Justyny Steczkowskiej do preselekcji. Fani szybko podzielili się swoimi opiniami – wielu z nich zachwyciła zarówno oprawa wizualna, jak i wokalne wykonanie artystki.

Trzymam kciuki! Bardzo kocham

OMG! Co za wokal! Głosujemy

Mam ciarki… głos, prezencja, emocje, Justyna to zwierze sceniczne, a tylko tacy wygrywają Eurowizję, czuje że od czasów Michała Szpaka możemy godnie walczyć w finale w maju w tym roku o najwyższe miejsca… jutro głosujemy - zachwycają się fani artystki.

Internauci zwracają uwagę na jedno

Pojawiły się jednak liczne głosy, że wybrano najsłabszy fragment występu Steczkowskiej! Co więcej, Justyna podczas relacji live na swoim Instagramie, tuż po próbach, mówiła właśnie o tej części występu, twierdząc, że jest do dopracowania. Sprawa wywołała burzę w mediach społecznościowych.

Ale fragment wybraliście, specjalnie, żeby gorszy odbiór był…

Serio nie dało się wybrać po prostu fragmentu refrenu, żeby uczciwie przedstawić piosenkę tak jak w przypadku innych uczestników? - grzmią internauci.

Pani Justyna mówiła na live że będzie ćwiczyła jeszcze ten fragment aby powietrza wystarczyło

Mimo to, fragment z prób momentalnie stał się hitem sieci i zyskał ogromną liczbę polubień. A Wy co uważacie o tym fragmencie?

Preselekcje do Eurowizji 2025: Co warto wiedzieć?

Polskie preselekcje do Eurowizji 2025 zapowiadają się niezwykle emocjonująco! O możliwość reprezentowania Polski w prestiżowym konkursie powalczy 11 artystów, prezentując różnorodne style muzyczne.

Chrust – "Tempo" Kuba Szmajkowski – "Pray" Justyna Steczkowska – "Gaja" Tynsky – "Miracle" Daria Marx – "Let It Burn" Sw@da x Niczos – "Lusterka" Janusz Radek – "In Cosmic Mist" Marien – "Can't Hide" Teo Tomczuk – "Immortal" Sonia Maselik – "Rumours" Dominik Dudek – "Hold the Light"

Wielki Finał Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 odbędzie się 14 lutego 2025 roku w siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 20:45 na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.

Zobacz także: