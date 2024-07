Elżbieta Zapendowska nisko ocenia szanse powodzenia Blanki podczas półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji. Znana nauczycielka śpiewu oraz jurorka programów muzycznych nie ma też zbyt wiele dobrego do powiedzenia na temat samej kompozycji, z którą nasza tegoroczna reprezentantka będzie walczyć o przychylność widzów. Zobaczcie, jak skomentowała całą sprawę.

Eurowizja 2023: Elżbieta Zapendowska o Blance: "Znam ją tylko z jednej piosenki"

Elżbieta Zapendowska najwyraźniej nie zgadza się z typowaniami bukmacherów, według których Blanka najprawdopodobniej znajdzie się w finale Eurowizji. Przypomnijmy, że zgodnie z ich szacunkami Polka w półfinale zajmie dziewiątą, a być może nawet ósmą lokatę, co jest równoznaczne z awansem - do finału przechodzi bowiem dziesięciu z szesnastu wokalistów. Ekspertka od emisji głosu w rozmowie z serwisem Plotek.pl po raz kolejny dała do zrozumienia, że utwór Blanki nie przypadł jej do gustu:

Mało ją znam. Znam ją tylko z jednej piosenki, ale piosenka jest beznadziejna. (...) Na Eurowizji są przecież też piosenki taneczne, różnego rodzaju świetne piosenki, ale utwór "Solo", jeśli będzie przebojem, to pewnie tylko u nas lokalnie. Nie sądzę, żeby świat się zachwycił tym utworem - zaznaczyła

Elżbieta Zapendowska nie pierwszy raz nazwała piosenkę Blanki "beznadziejną". Równie ostro wypowiedziała się na jej temat w niedawnej rozmowie z "Faktem", kiedy to przyznała wprost, że wokalistka i jej utwór nie mają szans spodobać się europejskiej publiczności:

To tak, jakby przyszła Ziuta z ulicy - uznała.

Jurorka "Idola" nie ukrywała, że jej faworytem, podobnie jak głosującej publiczności, od początku był Jann.

W zupełnie innym tonie wypowiada się Maryla Rodowicz, która wsparła Blankę i apelowała do fanów Eurowizji, by zaprzestali ataków na reprezentantkę Polski. Zdaniem legendy estrady, młodej wokalistce należy się wsparcie. Podobnego zdania jest Doda, która uznała, że czas na krytykę już minął. Blanka wzięła sobie jednak do serca uwagi i, zgodnie z obietnicą, poprawiła wiele elementów swojego show. Teraz ma bardziej trafioną stylizację, ciekawszą choreografię, popracowała też nad brzmieniem głosu. Będziecie oglądać dzisiejszy półfinał Eurowizji? Trzymacie kciuki za Blankę?

