Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Eurowizji Junior, którą z wypiekami na twarzy śledzą miliony widzów. W tym roku wielki finał odbędzie się w Madrycie, do którego zjechali się już wszyscy tegoroczni reprezentanci. Nasz kraj będzie reprezentował uzdolniony Dominik Arim. Dawid Kwiatkowski w rozmowie z nami otworzył się w tym temacie i miał do jedno "ale" do producentów, którzy jego zdaniem zawiedli w jednej kwestii. Co nam powiedział? Przekonajcie się sami!

Reklama

Dawid Kwiatkowski o występie Dominika na Eurowizji Junior. Ocenił szanse Polski

Dominik Arim to młody artysta, który mimo młodego wieku na swoim koncie ma już sporo sukcesów. 11-latek został finalistą programu "The Voice Kids", a dzięki udziałowi w specjalnym odcinku "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2024" otrzymał możliwość reprezentowania naszego kraju w 22. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, której finał już za kilka dni. 11-latek wystąpi na scenie z piosenką "All Together", do której tekst napisali Aldona Dąbrowska i Sławomir Sokołowski. Młody artysta mimo wielkiego sukcesu, musiał już zmierzyć się z nieprzychylnymi opiniami. Postanowiliśmy zapytać o to jego starszego kolegę "po fachu" Dawida Kwiatkowskiego:

Nie rozumiem i rozumiem, bo wiem, jaki jest nasz kraj, jeśli chodzi o internet, jedyne, z czym się zgodzę to utwór Dominika, który miałem okazję posłuchać, jest łudząco podobny do innego, który był na Eurowizji nie Junior i moim zdaniem troszeczkę tego hejtu spadło na Dominika przez producentów tego utworu, albo osoby, które wybrały ten utwór, bo jest on zbyt podobny do utworu chyba Michała Szpaka, więc wydaje mi się, że powinni go ludzie pod tym względem uchronić. - odpowiedział Kwiatkowski.

Kwiatkowski podkreślił, że Michał Szpak dał sobie świetnie radę podczas Eurowizji. Czy podobny sukces czeka 11-letniego Dominika?

To musi być całkiem nowa piosenka, a to już było i to zajęło super miejsce, Michał dał sobie świetnie rade (...) Myślę, że widzowie Eurowizji Junior również oglądają Eurowizję 'dużą' i skojarzą to i to niepotrzebnie wpływa na Dominika. - dodał.

Mimo wszystko Kwiatkowski mocno trzyma kciuki za 11-latka!

Dominik daj tam czadu i po prostu się tym baw - podkreślił.

Co jeszcze miał do powiedzenia w tym temacie? Przekonajcie się sami! My już teraz trzymamy mocno kciuki za Dominika i jego wykonanie.

Reklama

Zobacz także: Kto z Polski na Eurowizję 2025? Nowe zasady wyboru, tak trudno jeszcze nie było