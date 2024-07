2 z 6

Księżna Kate i książę William wraz z dziećmi przylecieli do Polski w poniedziałek, 17 lipca. Bez wątpienia to było jedno z najgłośniejszych i najważniejszych wydarzeń ostatnich miesiący, tuż obok wizyty prezydenckiej pary USA - Donalda i Melanii Trumpów. Po wylądowaniu na warszawskim lotnisku książęca para udała się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie czekali na nich Andrzej Duda wraz z żoną.

Przeczytaj więcej na temat wizyty książęcej pary w Polsce na kolejnych stronach!

Zobacz: Książę William i księżna Kate JUŻ W POLSCE! Zobacz zdjęcia z lotniska