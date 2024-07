To ciekawy smaczek dla fanów rodziny królewskiej. Dwuletnia księżniczka Charlotte przyjechała do Polski w czerwonych bucikach. Okazuje się, że są to te same buty, które kiedyś w 1986 roku nosił jej wujek, mały książę Harry. Zobaczcie zdjęcia dla porównania.

Księżniczka Charlotte w butach wujka Harry'ego z 1986 roku

Mały książę Harry w 1986 roku z tatą księciem Karolem.

Księżniczka Charlotte z mamą księżną Kate na Okęciu.

Czerwone buciki małej księżniczki nosił Harry w czasie sesji zdjęciowej z mamą i tatą w 1986 roku.

Księżna Kate lubi odgrzebywać stare rzeczy z królewskiej szafy. Książę George wielokrotnie nosił stare ubranka ojca, a także repliki ubrań Williama, gdy był mały. W zeszłym roku, w czasie podróży po Kanadzie, Charlotte nosiła ten sam sweterek, który George miał na sobie w szpitalu w odwiedzinach po jej urodzeniu.

Widać, że w rodzinie królewskiej nic się nie marnuje :).

Książę William i księżna Kate w Polsce:

