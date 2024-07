1 z 9

Wizyta w Polsce księcia i księżnej Cambridge przybrała dziś nieco bardziej ponury ton. Para odwiedziła były nazistowski obóz koncentracyjny w Sztutowie.

Więcej: Księżna Kate zachwyca poczuciem humoru, książę William mówi po polsku. Kulisy wizyty książęcej pary!

Ale to nie znaczy, że nie można rozchmurzyć nieco okazji strojem. Księżna Kate została sfotografowana pod Belwederem w białym komplecie w kwiatowy print. Czy widzicie jej dyskretną kopertówkę? To dzieło polskiej marki! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby ją poznać.

Zobacz też: Gosia Baczyńska ubiera największych! TYLKO NAM projektanta udzieliła EKSKLUZYWNEGO wywiadu