Księżna Kate i książę William nie znikają z pierwszych stron gazet, odkąd w 2011 roku powiedzieli sobie "tak". Wciąż budzą zainteresowanie mediów, szczególnie w ostatnich latach, gdy najpierw pojawiły się plotki o kryzysie, a następnie Middleton zachorowała na nowotwór. Na szczęście wszystko wróciło na właściwe tory, a krótki filmik, którym się podzielili, nie zostawił złudzeń, że kochają się jeszcze bardziej.

Reklama

Niespodziewana podróż księcia Williama i księżnej Kate

Książę William i księżna Kate zaskoczyli opinię publiczną, wybierając się do Walii pociągiem. Była to ich pierwsza oficjalna podróż poza Anglię od ponad roku. Para przybyła do Pontypridd, jednak ich przyjazd opóźnił się o prawie godzinę z powodu problemów w ruchu kolejowym. Dla wielu osób zaskakujące było to, że członkowie rodziny królewskiej skorzystali z publicznego transportu. W mediach pojawiły się komentarze sugerujące, że para chciała w ten sposób pokazać bliskość z obywatelami oraz uniknąć kosztów związanych z prywatnym transportem.

Mieszkańcy Pontypridd z entuzjazmem powitali książęcą parę. William i Kate wzięli udział w spotkaniach z lokalną społecznością, odwiedzając m.in. organizacje charytatywne. Szczególną uwagę zwróciła stylizacja księżnej – miała na sobie czerwony płaszcz, który dodał jej elegancji i wyróżniał się na tle otoczenia.

Zobacz także: Drugi koncert Pitbulla w Polsce odwołany. Jest oświadczenie organizatorów

Romantyczne gesty księcia Williama i księżnej Kate

Najwięcej emocji wzbudziło jednak nagranie, którym para pochwaliła się na InstaStory, a które szybko obiegło media społecznościowe. Widać na nim, jak William i Kate trzymają się za ręce podczas spaceru po stacji kolejowej w Cardiff. Jest to rzadki widok w przypadku członków rodziny królewskiej, którzy zazwyczaj zachowują rezerwę w miejscach publicznych. Film wywołał falę komentarzy. Internauci byli zachwyceni czułością pary, porównując ich zachowanie do zakochanych nastolatków. Podkreślano, że mimo wielu lat małżeństwa, William i Kate wciąż okazują sobie uczucia w naturalny i spontaniczny sposób.

Trzymanie się za ręce podczas spaceru sprawia, że moje serce się rozpływa. Taka piękna para

Kocham tych dwoje! Zasługują na szczęście po okropnym roku

Co za piękny filmik

Księżna Kate wróciła do zdrowia

Przypomnijmy, że w styczniu 2024 roku księżna Kate przeszła operację jamy brzusznej, po której zdiagnozowano u niej nowotwór. W marcu tego samego roku publicznie ogłosiła swoją chorobę i rozpoczęcie chemioterapii. We wrześniu 2024 roku księżna poinformowała o zakończeniu chemioterapii, podkreślając, że ostatnie dziewięć miesięcy było dla jej rodziny niezwykle trudne.

W styczniu 2025 roku Kate ogłosiła, że jej nowotwór jest w remisji, wyrażając ulgę i wdzięczność za otrzymane wsparcie. Obecnie księżna skupia się na powrocie do pełni zdrowia i stopniowo wraca do swoich królewskich obowiązków. Takie nagrania jak to z księciem Williamem, wywołują ogromny zachwyt wśród opinii publicznej. Fanów cieszy nie tylko to, że księżna wróciła do zdrowia, ale i że w jej małżeństwie panuje spokój.

Reklama

Zobacz także: Śmierć 39-letniej Michelle Trachtenberg wstrząsnęła gwiazdami "Plotkary". Tak żegnają koleżankę