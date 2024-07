1 z 10

Donald Trump z żoną przyjechał do Polski

Donald Trump już w Polsce! Amerykański prezydent razem ze swoją żoną Melanią Trump wylądowali na Okęciu. Amerykańska pierwsza para została powitana w uroczysty sposób. Razem z prezydentem i jego żoną, do Polski przyjechali również Ivanka Trump oraz jej mąż Jared Kushner. Po krótkim powitaniu, wszyscy pojechali do hotelu Mariott, w którym będą gości. Wizyta Donalda Trumpa w Warszawie potrwa do jutra. W planach jest m.in. spotkanie amerykańskiego prezydenta z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą oraz spotkanie Pierwszych Dam, Melanii Trump i Agaty Dudy.

Zobacz też: Zanim Melania Trump stała się jedną z najlepiej ubranych kobiet świata... Było kilka wpadek! ZDJĘCIA

Zobaczcie zdjęcia z powitania Donalda Trumpa w Warszawie!

Polecamy: Apartament z dwiema sypialniami i podróże "Bestią" - poznaj szczegóły wizyty Trumpa w Polsce!